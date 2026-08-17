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Masovna tučnjava u Karlovcu: Tukli se palicama i lopatom, sedmero ozlijeđenih

Piše HINA,
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Masovna tučnjava u Karlovcu: Tukli se palicama i lopatom, sedmero ozlijeđenih
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Svi su predani pritvorskom nadzorniku, osim teško ozlijeđenih 40-godišnjaka i 23-godišnjaka, a kaznena prijava je podnijeta Državnom odvjetništvu

Šestoricu muškaraca u dobi 20 do 60 godina i tri žene od 60, 41 i 20 godina policija sumnjiči za sudjelovanje u masovnoj tučnjavi u subotu predvečer, oko 18,30 sati, ispred dobrovoljnog vatrogasnog društva u Karlovcu gdje su teško ozlijeđene tri osobe, a četiri lakše. Kako je policija izvijestila u ponedjeljak, 60-godišnjak, 20-godišnjak i 60-godišnjakinja izašli iz osobnog automobila karlovačkih registracija noseći u rukama svako po drvenu palicu.

Istodobno, pješice od kuće do njih došli su 62-godišnjak, 21-godišnjak, 40-godišnjak, 23-godišnjak i 20-godišnjakinja s metalnim i drvenim palicama te 41-godišnjakinja s lopatom.

Zatim su se počeli međusobno udarati rukama, nogama i spomenutim oruđima, da bi teške ozljede dobili 60-godišnjak, 40-godišnjak i 23-godišnjak, a lakše 60-godišnjakinja, 20-godišnjakinja, 20-godišnjak i 62-godišnjak.

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Svi su predani pritvorskom nadzorniku, osim teško ozlijeđenih 40-godišnjaka i 23-godišnjaka, a kaznena prijava je podnijeta Državnom odvjetništvu, naveli su iz policije.

Neslužbeno, tučnjava se dogodila u prigradskom naselju Tuškani, ali ne ispred DVD-a, nego na obližnjem križanju i u njoj su sudjelovale dvije zavađene romske obitelji koje predvode braća.

Navodno je jedna obitelj lokalna, a druga s područja Draganića.

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