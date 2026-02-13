Obavijesti

News

Komentari 0
ISTRAGA JOŠ TRAJE

Mladi umjetnik (23) poginuo u iskakanju tramvaja u Sarajevu

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Mladi umjetnik (23) poginuo u iskakanju tramvaja u Sarajevu
1
Foto: Društvene mreže/Armin Durgut/PIXSELL

Tužiteljstvo Sarajevske županije u petak je nastavilo istragu o okolnostima pod kojima se dan ranije dogodila teška prometna nesreća kada je uslijed iskliznuća tramvaja u središtu Sarajeva poginula jedna osoba dok su četiri ozlijeđene, od kojih jedna teško

Admiral

Iz Tužiteljstva su najavili kako neće iznositi nikakve podatke dok se istraga ne okonča, uključujući tu i vještačenje uništenog tramvaja koji je u tek u četvrtak navečer uklonjen s kolovoza no iz snimke trenutka nesreće koja se pojavila na društvenim mrežama, a snimljena je iz jednog automobila u prolazu, jasno se vidi kako je tramvaj u zavoj ušao velikom brzinom iako je za ta vozila na tom mjestu ograničenje 10 kilometara na sat.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sarajevo: U tijeku je uklanjanje tramvaja sa mjesta nesreće 03:27
Sarajevo: U tijeku je uklanjanje tramvaja sa mjesta nesreće | Video: 24sata/pixsell

Prve su procjene kako je velika brzina ali i loše stanje starog tramvaja dovelo do iskliznuća iz tračnica pri čemu je on polomio zaštitnu ogradu i završio na prometnoj cesti.

Nakon policijskog očevida potvrđeno je da je smrtno stradala osoba koju je tramvaj prignječio zapravo 23-godišnji mladić. On se u trenutku nesreće zatekao na stanici čekajući tramvaj koji će ga i usmrtiti.

SMRSKAN TRAMVAJ FOTO Detalji strave u Sarajevu: Morali rezati tramvaj. Muškarac poginuo. Više ozlijeđenih
FOTO Detalji strave u Sarajevu: Morali rezati tramvaj. Muškarac poginuo. Više ozlijeđenih

Mediji su u petak objavili kako je riječ o Erdoanu Morankiću iz Brčkog koji je u Sarajevu studirao likovnu umjetnost.

"Nikada nije prošao da se nije pozdravio. Svima je pomagao i svi su ga hvalili. U šoku smo i ne možemo vjerovati da se to dogodilo", izjava je neimenovanog sugovornika portala "Dnevnog avaza" s Akademije likovnih umjetnosti.

Sarajevo: U tijeku je uklanjanje tramvaja sa mjesta nesreće Sarajevo: U tijeku je uklanjanje tramvaja sa mjesta nesreće Sarajevo: U tijeku je uklanjanje tramvaja sa mjesta nesreće
31
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Iz sarajevske Opće bolnice potvrdili su kako su 17-godišnjoj djevojci koja je teško ozlijeđena pri naletu tramvaja morali amputirati nogu a njen život je i dalje u opasnosti.

"Nastavljamo intenzivnu terapiju", kazao je direktor bolnice Ismet Gavrankapetanović.

UZNEMIRUJUĆE VIDEO Pogledajte stravičan trenutak kada je tramvaj u Sarajevu iskočio iz tračnica
VIDEO Pogledajte stravičan trenutak kada je tramvaj u Sarajevu iskočio iz tračnica

Iz sarajevskog javnog prometnog poduzeća GRAS koje upravlja tramvajskim prometom objavili su kako neće komentirati slučaj sve dok se ne okonča istraga.

Županijski ministar prometa Adnan Šteta najavio je kako će inzistirati da se utvrde sve okolnosti nesreće i sankcioniraju odgovorni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore
ŠERIJAT, TERORIZAM, UROTE...

Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore

Marko Francišković bio je glavni govornik na prosvjedima 2021. na Trgu u Zagrebu. Zagovara šerijatski zakon i smrtnu kaznu, smatra da nema korone, a zbog prijetnji Ostojiću završio je na psihijatriji
Ministar otkrio koji iznos plaće morate imati da bi kupili jeftini državni stan: Evo i detalja...
ZAKON ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Ministar otkrio koji iznos plaće morate imati da bi kupili jeftini državni stan: Evo i detalja...

Ciljane skupine su mladi do 45 godina s obitelji i djecom, građani deficitarnih zanimanja te ranjive skupine poput starijih od 65 godina, osoba s invaliditetom, obitelji djece s teškoćama u razvoju...
Evo što ima uhićeni Vinko Grgić: Vila s bazenom, dva kredita...
GRADONAČELNIK NOVE GRADIŠKE

Evo što ima uhićeni Vinko Grgić: Vila s bazenom, dva kredita...

Uhićeni gradonačelnik ima između ostalog ušteđeno 50.000 eura, a tu su i nekretnine te automobil i Vespa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026