Mladi umjetnik (23) poginuo u iskakanju tramvaja u Sarajevu

Iz Tužiteljstva su najavili kako neće iznositi nikakve podatke dok se istraga ne okonča, uključujući tu i vještačenje uništenog tramvaja koji je u tek u četvrtak navečer uklonjen s kolovoza no iz snimke trenutka nesreće koja se pojavila na društvenim mrežama, a snimljena je iz jednog automobila u prolazu, jasno se vidi kako je tramvaj u zavoj ušao velikom brzinom iako je za ta vozila na tom mjestu ograničenje 10 kilometara na sat.

Prve su procjene kako je velika brzina ali i loše stanje starog tramvaja dovelo do iskliznuća iz tračnica pri čemu je on polomio zaštitnu ogradu i završio na prometnoj cesti.

Nakon policijskog očevida potvrđeno je da je smrtno stradala osoba koju je tramvaj prignječio zapravo 23-godišnji mladić. On se u trenutku nesreće zatekao na stanici čekajući tramvaj koji će ga i usmrtiti.

Mediji su u petak objavili kako je riječ o Erdoanu Morankiću iz Brčkog koji je u Sarajevu studirao likovnu umjetnost.

"Nikada nije prošao da se nije pozdravio. Svima je pomagao i svi su ga hvalili. U šoku smo i ne možemo vjerovati da se to dogodilo", izjava je neimenovanog sugovornika portala "Dnevnog avaza" s Akademije likovnih umjetnosti.

Iz sarajevske Opće bolnice potvrdili su kako su 17-godišnjoj djevojci koja je teško ozlijeđena pri naletu tramvaja morali amputirati nogu a njen život je i dalje u opasnosti.

"Nastavljamo intenzivnu terapiju", kazao je direktor bolnice Ismet Gavrankapetanović.

Iz sarajevskog javnog prometnog poduzeća GRAS koje upravlja tramvajskim prometom objavili su kako neće komentirati slučaj sve dok se ne okonča istraga.

Županijski ministar prometa Adnan Šteta najavio je kako će inzistirati da se utvrde sve okolnosti nesreće i sankcioniraju odgovorni.