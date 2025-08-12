Iz Policijske uprave istarske potvrdili su događaj, ne iznoseći detalje
ULAZ U GRAD GOTOVO BLOKIRAN
Masovna tučnjava u Medulinu: Policija ogradila parkiralište
Čitanje članka: < 1 min
Masovna tučnjava izbila je na parkiralištu jednog trgovačkog lanca u utorak oko 20 sati u Medulinu. Policija je gotovo blokirala ulaz u grad i rastegnula policijske trake od mjesta sukoba pa sve do ulaza u obližnju praonicu automobila.
Iz Policijske uprave istarske potvrdili su događaj, ne iznoseći detalje. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijskog istraživanja, piše Istra24.
