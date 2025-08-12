Masovna tučnjava u Medulinu: Policija ogradila parkiralište

Masovna tučnjava izbila je na parkiralištu jednog trgovačkog lanca u utorak oko 20 sati u Medulinu. Policija je gotovo blokirala ulaz u grad i rastegnula policijske trake od mjesta sukoba pa sve do ulaza u obližnju praonicu automobila.

Iz Policijske uprave istarske potvrdili su događaj, ne iznoseći detalje. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijskog istraživanja, piše Istra24.