Masovni obračun na Pešćenici: Dječak propucan u nogu. Dvoje uhićenih skrili se ispod kreveta

U masovnom obračunu koji se u ponedjeljak oko 23:15 sati dogodio u Ulici Vrtni put na zagrebačkoj Peščenici ozlijeđeno je pet osoba, među kojima i maloljetnik (17) koji je zadobio najteže ozljede. U sukobu su, prema dosad utvrđenim informacijama, korišteni čekići, sjekire, letve i vatreno oružje.

Zagrebačka policija je u manje od 24 sata identificirala i locirala trojicu osumnjičenih, nakon što je pronađen bijeli Volkswagen kojim su se udaljili s mjesta događaja. Kako piše Jutarnji list, za još dvojicom muškaraca policija i dalje traga. Tijekom potrage policijski su službenici obišli više lokacija na kojima su pretpostavljali da bi se osumnjičenici mogli skrivati. U jednoj kući pronađena su dvojica muškaraca koji su se, domišljato, skrivali ispod kreveta.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policija je zbog sumnje u pokušaj teškog ubojstva te nanošenje teških i lakih tjelesnih ozljeda kazneno prijavila trojicu članova iste obitelji u dobi od 45, 51 i 47 godina. Riječ je o osobama koje su i ranije bile poznate policiji. Prema informacijama Jutarnjeg lista, potraga navodno još traje za ocem i sinom, s kojima je policija također već imala postupanja.

Svi osumnjičeni negiraju krivnju i tvrde da u vrijeme sukoba nisu bili na Vrtnom putu. Nakon što su, uz kaznene prijave, predani pritvorskom nadzorniku, odvedeni su na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo, koje ih je potom pustilo na slobodu.

Sukob se dogodio na području na kojem se, na gradskom zemljištu, nalazi jedna kuća te niz improviziranih objekata poput derutnih potleušica i kamp-kućica. Prema dostupnim informacijama, bijeli Volkswagen s više muškaraca stigao je na lokaciju nakon čega je izbila masovna tučnjava. Ubrzo se na dvorišni prostor okupilo više od 20 osoba, uključujući i djecu, a korišteni su razni predmeti koji su se zatekli na mjestu događaja.

Prema neslužbenim informacijama, dvije obitelji već su dulje vrijeme u sukobu, a kao moguća pozadina incidenta spominje se spor među djecom. Navodno su se dvije 13-godišnje djevojčice zaljubile u istog dječaka, koji je jednoj od njih poklonio zlatnu naušnicu. Kako je taj sukob prerastao u nasilni obračun odraslih, zasad nije razjašnjeno.

Tijekom tučnjave došlo je i do pucnjave, pri čemu je 17-godišnjak ranjen u lijevu potkoljenicu. Osim njega, ozlijeđeno je još troje djece te 52-godišnja žena. Svi ozlijeđeni prevezeni su vozilima Hitne pomoći u KBC Zagreb, gdje su im sanirane ozljede.

Policija je tijekom očevida zaplijenila predmete korištene u sukobu, no zasad nije poznato je li pronađeno vatreno oružje iz kojeg je maloljetnik ranjen. Potraga za pištoljem i dalje traje.