BIO OSUĐEN NA SMRTNU KAZNU

Masovni ubojica umro u zatvoru 43 godine od strašnog pokolja: Evo tko je bio zloglasni Banks

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
Masovni ubojica umro u zatvoru 43 godine od strašnog pokolja: Evo tko je bio zloglasni Banks
Foto: Pennsylvania Department of Corrections

Phoenix u Pennsylvaniji. Banks, koji je ubio 13 osoba, uključujući petero svoje djece, preminuo je od komplikacija uzrokovanih rakom bubrega, 43 godine nakon što je počinio zločine koji su ga osudili na smrt

George Banks, jedan od najzloglasnijih masovnih ubojica u američkoj povijesti, čiji je krvavi pohod 1982. godine zgrozio svijet, umro je u 83. godini u državnom zatvoru Phoenix u Pennsylvaniji. Banks, koji je ubio 13 osoba, uključujući petero svoje djece, preminuo je od komplikacija uzrokovanih rakom bubrega, 43 godine nakon što je počinio zločine koji su ga osudili na smrt, kaznu koju nikada nije dočekao. 

Krvavi pohod u Pennsylvaniji

Tog kobnog 25. rujna 1982. godine, George Emil Banks, bivši zatvorski čuvar, započeo je svoj smrtonosni pohod u gradu Wilkes-Barre. Noć prije, na rođendanskoj zabavi, pio je pivo i divio se majici s natpisom "Pobij ih sve, a Bog neka ih sortira", koju je kasnije i sam odjenuo ispod vojničke odore. Sljedećeg jutra, naoružan poluautomatskom puškom AR-15, sustavno je počeo ubijati.

U svojoj kući u ulici Schoolhouse Lane hladnokrvno je usmrtio osam osoba. Među žrtvama su bile njegove tri partnerice, Regina Clemens (29), Susan Yuhas (23) i Dorothy Lyons (29) te petero djece. Četvero od njih bila su njegova biološka djeca: Montanzima (6), Boende (4), Mauritania (20 mjeseci) i Foraroude (1). Peta žrtva bila je 11-godišnja Nancy Lyons, kći Dorothy Lyons.

Nakon masakra u kući, Banks je izašao van, odjeven u vojničku uniformu s redenicima prebačenim preko prsa i ramena. Ugledavši dvojicu mladića, 22-godišnjeg Jamesa Olsena i 24-godišnjeg Raymonda F. Halla Jr., zapucao je i na njih, navodno vičući da "neće nikome reći za ovo". Hall je preminuo, dok je Olsen, iako teško ranjen, preživio i postao jedini svjedok koji je izbjegao smrt.

Banksov pohod tu nije stao. Ukrao je automobil i odvezao se do parka s kamp-kućicama Heather Highlands, gdje je živjela njegova bivša djevojka Sharon Mazzillo (24) s njihovim petogodišnjim sinom Kissmayuom. Provalio je unutra i ubio Sharon, njihovog sina dok je spavao, njezinu majku Alice (47) te sedmogodišnjeg nećaka Scotta.

Opsada i bizarno priznanje

Nakon što je počinio 13 ubojstava, Banks je otišao do kuće svoje majke i priznao joj: "Pobio sam ih. Sve sam ih pobio."

Majka ga je odvezla do kuće njegovog prijatelja, gdje se zabarikadirao, spreman za obračun s policijom. Uslijedila je četverosatna opsada. Policija je pokušala raznim taktikama izvući ubojicu, uključujući i lažnu radijsku vijest, emitiranu na postaji WILK, da su djeca još živa i da im je potrebna krv. Banks na to nije nasjeo.

- Rekao je da je dobar dan za umrijeti. Nismo znali da je oružje AR-15. Rečeno nam je da je teško naoružan i da možda ima i granate - prisjetio se godinama kasnije James Zardecki, tadašnji glavni detektiv.

Situacija se razriješila tek kada je policija dovela Roberta Brunsona, Banksovog bivšeg kolegu i prijatelja, koji ga je nakon dugog razgovora uspio nagovoriti na predaju.

- Bob Brunson zaslužuje zasluge što je nagovorio Georgea da izađe. Banks mu je vjerovao - izjavio je Zardecki za lokalni list Times Leader.

Suđenje, smrtna kazna i desetljeća žalbi

Suđenje Georgeu Banksu započelo je u lipnju 1983. godine. Njegov odvjetnik Al Flora gradio je obranu na tezi o neuračunljivosti, no Banks je sabotirao vlastitu obranu. Odbijao je suradnju, a na sudu je iznosio teorije zavjere, tvrdeći da su mu tužitelji, sudac i gradonačelnik smjestili.

Protivno savjetu odvjetnika, inzistirao je na svjedočenju, tijekom kojeg je poroti pokazivao jezive fotografije svojih žrtava – iste one koje je njegov odvjetnički tim uspio isključiti kao dokaz. Tvrdio je da je žrtve samo ranio, a da su smrtonosne hice ispalili rasistički policajci kako bi mu namjestili zločin. Kao motiv, naveo je da je svoju djecu, koja su bila miješane rase, htio spasiti od odrastanja u "bijelom rasističkom svijetu".

Porota ga je proglasila krivim po 12 točaka za prvostupanjsko ubojstvo i jednoj za trećestupanjsko. Izrečeno mu je 12 smrtnih kazni i jedna kazna doživotnog zatvora. Međutim, Banks nikada nije pogubljen. Tijekom desetljeća žalbi, sudovi su više puta utvrdili da je mentalno nesposoban za izvršenje kazne. Psihijatri su ga 2006. opisali kao "psihotičnog, deluzionalnog i iracionalnog", a sudac je 2010. njegovo stanje uma opisao kao "salatu ideja i uvjerenja", navodeći da Banks vjeruje kako su mu kaznu ukinuli Bog i bivši predsjednik George W. Bush te da ga u zatvoru drže ilegalno.

Njegov slučaj ostavio je gorak okus u ustima preživjelih. James Olsen, jedini preživjeli svjedok, 2012. je izrazio frustraciju: "Koji je smisao smrtne kazne ako je ne koristite ili ne provodite?" S druge strane, njegov odvjetnik Al Flora nakon Banksove smrti izjavio je: "Ovo je bio čovjek kojem je um posljednje 43 godine bio rastrgan u izolaciji. Možda će mu smrt konačno pružiti malo utjehe."

George Banks umro je prirodnom smrću, izbjegavši pravdu koju su mu sudovi odredili.

