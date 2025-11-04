Roj stršljenova ubojica usmrtio oca i sina na ziplineu: 'Tijela su im prekrivena crvenim točkama'

Ravnatelj američke elitne privatne škole i njegov petnaestogodišnji sin tragično su preminuli nakon što ih je tijekom odmora u Laosu napao roj smrtonosnih azijskih divovskih stršljenova. Daniel Owen (47) i njegov sin Cooper (15) zadobili su više od stotinu uboda dok su se spuštali ziplineom u eko-avanturističkom odmaralištu, pretvorivši obiteljsko putovanje u nezamislivu noćnu moru.

Kobni napad dogodio se 15. listopada u popularnom odmaralištu Green Jungle Park u blizini grada Luang Prabang na rijeci Mekong. Otac i sin, zajedno sa svojim vodičem, sudjelovali su u zipline avanturi kada ih je, dok su se pokušavali spustiti s drveta, napao agresivni roj insekata. Prema navodima lokalnih zdravstvenih dužnosnika, radilo se o azijskim divovskim stršljenovima, vrsti poznatoj po svojoj veličini i izuzetno bolnom ubodu.

Spasilačke ekipe imale su poteškoća pri spuštanju unesrećenih s drveta dok je roj i dalje bio aktivan. Iako su obojica bili pri svijesti kada su stigli u obližnju kliniku Phakan Arocavet, preminuli su samo nekoliko sati kasnije. Liječnik Phanomsay Phakan, koji ih je primio, opisao je stravične prizore.

- Cijela tijela bila su im prekrivena crvenim točkama. Bilo je izuzetno bolno. Imali su više od stotinu uboda po cijelom tijelu. Odmah sam shvatio da je situacija vrlo opasna jer nikada nisam vidio nešto tako strašno. U više od 20 godina rada nisam svjedočio smrti uzrokovanoj ubodima - izjavio je dr. Phakan za The New York Post.

Dužnosnici su dodali da otac i sin nisu pokazivali znakove anafilaktičkog šoka, što sugerira da smrt nije nastupila zbog alergijske reakcije, već zbog goleme količine otrova i traume koju je tijelo pretrpjelo. Sudbina njihovog vodiča za sada nije poznata.

Daniel Owen, porijeklom iz Idaha u SAD-u, bio je iskusni pedagog koji je gotovo dva desetljeća živio i radio u inozemstvu sa svojom obitelji. U trenutku smrti bio je ravnatelj međunarodne škole Quality Schools International (QSI) u Haiphongu u Vijetnamu. QSI je lanac elitnih privatnih škola koje pohađaju uglavnom djeca diplomata i iseljenika, sa školarinama koje dosežu i do 700 eura mjesečno.

Vijest o tragediji duboko je potresla zajednicu škole.

- Duboko smo ožalošćeni iznenadnom smrću Dana Owena, ravnatelja QSI Haiphong, i njegovog sina Coopera. Dan je posvetio 18 godina QSI-ju, radeći u pet različitih škola i dotičući nebrojene živote svojom toplinom, vodstvom i nepokolebljivom predanošću obrazovanju. Bio je duboko voljen u našoj zajednici i neizmjerno će nam nedostajati - stoji u priopćenju.

Obitelj Owen bila je poznata po svojoj ljubavi prema prirodi i avanturama. Društvene mreže Daniela Owena otkrivaju da su on i Cooper često zajedno uživali u aktivnostima poput planinarenja i skijanja. Putovanje u Laos bilo je planirano kao avantura oca i sina posvećena istraživanju džungle.

Azijski divovski stršljen (Vespa mandarinia), poznat i pod zloglasnim nadimkom "stršljen ubojica", najveća je vrsta stršljena na svijetu. Mogu narasti do pet centimetara u duljinu, s impresivnim žalce od šest milimetara.

Njihov otrov sadrži snažan neurotoksin koji u slučaju višestrukih uboda može uzrokovati zatajenje bubrega, oštećenje tkiva i srčani zastoj. Svake godine odgovorni su za desetke smrtnih slučajeva diljem Azije.

Posljednjih godina ova invazivna vrsta počela se pojavljivati i na drugim kontinentima, uključujući Sjevernu Ameriku i Europu, izazivajući zabrinutost znanstvenika i javnosti.