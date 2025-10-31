Austrijanci su nakon 48 godina pronašli ubojicu: S ocem je na putu u Egiptu ubio muškarca

Poznato je da “pravosudni mlinovi melju sporo”, no ovo uhićenje gotovo pola stoljeća nakon krvavog zločina vjerojatno predstavlja rekord. Naime, 71-godišnji Austrijanac je uhićen zato što je sa svojim ocem, kako se sumnja, u Egiptu 1977. ubio muškarca, piše Krone.

Tada 23-godišnjak i njegov otac (u međuvremenu preminuo) navodno su u Egiptu, tijekom dugotrajnog spora oko zemlje, ubili suparnika koji je slučajno prolazio pokraj njihove kuće.

Osuđen u odsutnosti

Nakon ubojstva mladić se sklonio u Austriju, gdje je kasnije dobio i državljanstvo. U međuvremenu, egipatski sud ga je u odsutnosti osudio “samo” za nanošenje tjelesnih ozljeda sa smrtnim ishodom, na pet godina zatvora. Međutim, međunarodna tjeralica ostala je na snazi, i sada je 71-godišnjaku postala kobna tijekom odmora u Italiji. Ono što je umirovljenik zaboravio: međunarodna policijska organizacija Interpol i dalje je tragala za njim putem tzv. “crvene tjeralice”.

Alarm pri prijavi u hotel

Kada se na rivijeri kod Savone, talijanskom gradu u regiji Ligurija, poznatom po tirkiznom moru i prekrasnim plažama — prijavio u hotel, osoblje je, nakon provjere putovnice, alarmiralo policiju. No, do dolaska specijalne jedinice osumnjičeni je već otputovao dalje prema Španjolskoj. Nekoliko dana kasnije, kada se 71-godišnjak ponovno vratio u isti hotel, policija ga je uhitila.