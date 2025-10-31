Obavijesti

PRAVDA JE SPORA, ALI DOSTIŽNA

Austrijanci su nakon 48 godina pronašli ubojicu: S ocem je na putu u Egiptu ubio muškarca

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: LEONHARD FOEGER

Tada 23-godišnjak i njegov otac (u međuvremenu preminuo) navodno su u Egiptu, tijekom dugotrajnog spora oko zemlje, ubili suparnika koji je slučajno prolazio pokraj njihove kuće

Poznato je da “pravosudni mlinovi melju sporo”, no ovo uhićenje gotovo pola stoljeća nakon krvavog zločina vjerojatno predstavlja rekord. Naime, 71-godišnji Austrijanac je uhićen zato što je sa svojim ocem, kako se sumnja, u Egiptu 1977. ubio muškarca, piše Krone. 

Tada 23-godišnjak i njegov otac (u međuvremenu preminuo) navodno su u Egiptu, tijekom dugotrajnog spora oko zemlje, ubili suparnika koji je slučajno prolazio pokraj njihove kuće.

Osuđen u odsutnosti

Nakon ubojstva mladić se sklonio u Austriju, gdje je kasnije dobio i državljanstvo. U međuvremenu, egipatski sud ga je u odsutnosti osudio “samo” za nanošenje tjelesnih ozljeda sa smrtnim ishodom, na pet godina zatvora. Međutim, međunarodna tjeralica ostala je na snazi, i sada je 71-godišnjaku postala kobna tijekom odmora u Italiji. Ono što je umirovljenik zaboravio: međunarodna policijska organizacija Interpol i dalje je tragala za njim putem tzv. “crvene tjeralice”.

POROTA VIJEĆALA ŠEST SATI Dvojac osudili za ubojstvo Hrvata u Irskoj: 'Došli su nam odostraga, imali su palice...'
Dvojac osudili za ubojstvo Hrvata u Irskoj: 'Došli su nam odostraga, imali su palice...'

Alarm pri prijavi u hotel

Kada se na rivijeri kod Savone,  talijanskom gradu u regiji Ligurija, poznatom po tirkiznom moru i prekrasnim plažama — prijavio u hotel, osoblje je, nakon provjere putovnice, alarmiralo policiju. No, do dolaska specijalne jedinice osumnjičeni je već otputovao dalje prema Španjolskoj. Nekoliko dana kasnije, kada se 71-godišnjak ponovno vratio u isti hotel, policija ga je uhitila.

