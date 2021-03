RF će imati svoju listu za zagrebačku Gradsku skupštinu, bitno je da na izborima bude prava, autentična lijeva lista jer u trenutnoj kampanji ne vidimo da se iznose takve ideje", rekao je Mate Kapović na konferenciji za novinare.

Poručio je da će imati listu samo za Gradsku skupštinu, ali ne i kandidata za zagrebačkog gradonačelnika jer, smatraju, već sada ih ima previše.

Osvrćući se na godinu dana od razornog potresa u Zagrebu, Kapović je upozorio kako se pokazalo da "nemamo grada ni države" jer su potpuno neorganizirani. U zadnjih godinu dana ni grad niti država nisu organizirali službene statičare koji će obići sve oštećene kuće i reći ljudima što trebaju napraviti. Također, i godinu dana nakon potresa još uvijek ima ljudi koji žive u hostelu bez unutarnjeg wc-a.

Napominjući kako Imunološki zavod nije samo državno već i gradsko pitanje, Kapović je upozorio na nedostatak cjepiva, jer da smo imali Imunološki zavod i da nismo prodali Plivu, sada bi Hrvatska mogla sama razviti i proizvoditi cjepivo.

RF se zalaže za besplatan tramvajski prijevoz u Zagrebu, što bi trebalo ići postupno. To bi pomoglo rješavanju problema prometnih gužvi i parkinga u Zagrebu te pitanje socijalne mobilnosti u gradu.

Tomašević je pogriješio što na izbore ide bez podrške RF-a

Također, poručio je Kapović, zalažu se za besplatne vrtiće u Zagrebu, kao što to ima npr. Umag. "RF se zalaže za to da odgoj i obrazovanje od dječjeg vrtića do doktorata treba biti potpuno besplatno, kako bi se svi pojedinci mogli u potpunosti samoemancipirati i obrazovati na korist cijelog društva", kazao je.

Kapović smatra da je kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević pogriješio što je odlučio izaći na izbore bez podrške RF-a jer su mogućnosti za promjenu bile puno veće s bivšom zeleno-lijevom koalicijom.

"Mislimo da bi s nama zeleno-lijeva koalicija bila puno autentičnija jer smo mi davali lijevi, radnički i socijalni štih toj koaliciji i osiguravali da se ona neće previše pomaknuti u centar", ocijenio je.

Napominjući kako je preminuli zagrebački gradonačelnik Milan Bandić "SDP-ov proizvod", smatra da se SDP nije promijenio i od njega se ne može ništa novo očekivati.

Saborska zastupnica Katarina Peović poručila je da je RF drugačiji od ostalih stranaka jer zagovara korjenitu promjenu dosadašnje privredne strukture i široku demokratizaciju i uključivanje u odlučivanje Zagrepčana i radnika u gradskim poduzećima.

Upozorila je kako je javna nabava jedan od osnovnih problema "curenja novaca iz gradske blagajne", a gradska poduzeća su devastirana pa ne mogu obavljati poslove za koja su zadužena.

"Gradska uprava i poduzeća moraju osiguravati nekakav komunalni standard svima u gradu. Da bismo to promijenili nužno je promjeniti vizuru prema privrednom razvoju i demokratizirati odlučivanje u gradu", kazala je Peović.