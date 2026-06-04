Mate Uzinić: 'Trebamo biti Crkva mostova, a ne zidova'

Riječkoj nadbiskupiji bi živjeti Kristovim životom značilo da se nećemo predati zatvorenosti i samodostatnosti pojedinaca, skupina i župa nego izgrađivati je kao tijelo Kristovo, u zajednici. U tom zajedništvu različitosti nisu prijetnja, nego dar, te svaki pojedinac može očitovati svoju vrijednost i svatko graditi sebe, rekao je nadbiskup tijekom propovijedi na svetoj misi u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci.

Uzinić je tom prigodom podsjetio da završava godina u kojoj je Riječka nadbiskupija proslavila 100 godina od kad je Rijeka proglašena sjedištem biskupije.

Nadbiskup Uzinić je ustvrdio da je važno da se „Isusov život u nama i po nama prenese na druge“. „Nismo kršćani samo zbog sebe, nego i zbog drugih“, dodao je.

Takav odnos treba imati prema onima koji su dio crkvene zajednice, ali i onima koji joj ne pripadaju, naveo je.

Uzinić je istaknuo da se ne bi trebalo povoditi za drugima u onome što nije dobro. „Na grubu riječ ne odgovarati grubom riječi, na mržnju ne odgovarati mržnjom“, pojasnio je. „Umjesto straha, ogorčenosti i mržnje, Crkva bi trebala širiti povjerenje, dobrotu, ljubav i mir“, naglasio je.

„Uvijek je važno upitati se što bi u našoj situaciji učinio i rekao Isus, i pokušati nakon toga tako se ponašati“, istaknuo je nadbiskup Mate Uzinić.

Govoreći o značenju euharistije, rekao je da ona obnavlja Isusov život, da je liturgijski spomen i sjećanje. No, euharistija nas povezuje i sa svima koji su sudjelovali u otajstvu euharistije prije nas, kao i onima koji će doći nakon nas, dodao je nadbiskup. "To je sjećanje na Božju blizinu i dobrotu koja nikad nije izostala, tako da je to i zahvala za njegovo dobročinstvo", istaknuo je.