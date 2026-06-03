Nadbiskup Uzinić: 'Ne širimo podjele nego mir i povjerenje'

Mi kršćani ne bismo trebali širiti strah, ogorčenost i podjele, nego povjerenje, dobrotu i mir, poručio je u srijedu riječki nadbiskup Mate Uzinić s konferencije za novinare na kojoj je s gradonačelnicom Ivom Rinčić najavio Dan sv. Vida, zaštitnika Rijeke, ujedno i Dan Grada Rijeke. Uzinić je u povodu najave programa za Dan sv. Vida, ali i povodom zatvaranja godine u kojoj je Riječka nadbiskupija proslavila 100 godina uspostave biskupijskog središta u Rijeci, ustvrdio da bi Crkva trebala pomagati u nadilaženju podjela. "Crkva ne bi trebala ostati zatvorena u vlastitim uspomenama, nego biti otvorena za sve one kojima je potrebna blizina kršćana", rekao je Uzinić. Govoreći o stanju u društvu, Uzinić je pozvao na zajedništvo. "Ako smo različiti, ne znači da trebamo biti podijeljeni. Nužno je da se razumijemo i shvatimo da smo svi jednako važni", istaknuo je. Kao Crkva trebamo ponuditi našu nadu, viziju i pogled usmjeren Kristu, dodao je.

Središnju misu na Dan sv. Vida, 15. lipnja, u katedrali posvećenoj tom svecu predvodit će zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša, a prethodit će joj procesija gradskim središtem.

U sklopu Dana sv. Vida održat će se još pet misa, znanstveni skup o prošlosti Crkve na prostoru Riječke nadbiskupije u suorganizaciji Riječke nadbiskupije i HAZU-a, koncert za mir u katedrali sv. Vida opernih solista i druga događanja.

Rinčić je iz programa za Dan sv. Vida i Grada Rijeke izdvojila svečanu sjednicu Gradskog vijeća 15. lipnja, prvi put u prostoru Exportdrva, s dodjelom nagrada i priznanja Grada Rijeke.

Na programu su i tradicionalna regata Fiumanka, koja se 12. lipnja održava po 27. put, tu su i nastup Prvih riječkih mažoretkinja na Korzu, koncert Gradske glazbe Trsat, tradicionalna marenda za građane na kojoj će se podijeliti 2000 porcija rižota od liganja, prijam za stotinjak riječke djece koja nose ime gradskog zaštitnika, odnosno Vid, Vito, Vita i sl.

Održat će se koncerti Canzonette Fiumane, Četiri tenora i legendarne riječke grupe Grad, a u Dječjoj kući 13. lipnja bit će program za najmlađe Riječane, nazvan "Vidov toboganić", najavila je gradonačelnica.