Mateja O. koja je tukla Filipinca u Zagrebu ostat će iza rešetaka

Piše Veronika Miloševski,
Mateja O., koja je početkom svibnja u centru Zagreba pretukla filipinskog turista, ostaje u istražnom zatvoru, piše Leona Barić za Jutarnji list. Općinski kazneni sudi joj je produljio tu mjeru, nakon što je Općinsko kazneno državno odvjetništvo protiv nje podignulo optužnicu.

- Istražni zatvor produljen je zbog opasnosti od ponavljanja djela. Produljuje se na neodređeno vrijeme, s time da je rok provjere svaka dva mjeseca. Obrana svakako ima pravo žalbe i mi ćemo žalbu uložiti - rekao je Matejin odvjetnik za Jutarnji list.

Kako doznaju, Mateja se na ročištu javila videolinkom iz zatvora, a na odluku je zasigurno utjecala Matejina povijest nasilničkog ponašanja. U trenutku kada je pretukla Filipinca, protiv nje su već na snazi bile mjere opreza zbog toga što je protekle jeseni napala jednu djevojku koju je izbola nožem po leđima i stražnjici.

Mateja O. je u subotu 2. svibnja oko 4 sata, na raskrižju Ilice i Tomićeve, verbalno i fizički napala 37-godišnjaka tako da ga je udarala rukama i nogama po glavi i tijelu.  Par dana kasnije su je priveli, kada su snimke napada objavljene u medijima. Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama i medijima vidi se kako trojica mladića promatraju napad te ju pokušavaju smiriti. Nitko od njih se nije umiješao i fizički ih razdvojio.

Tijekom postupka također je otkriveno da Mateja nema prijavljeno prebivalište ni boravište, zbog čega će zaraditi još jednu prijavu.

Iako su se u javnosti najprije pojavile tvrdnje da se Matea O. branila od Filipinca koji je nju napao prvi, izgleda da policija i državno odvjetništvo ne vjeruju u tu verziju priče, a policija je, prije nego što je podnijela kaznenu prijavu, morala pregledati i druge snimke nadzornih kamera.

