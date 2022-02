Za nestalim Matejem Perišom potraga traje više od mjesec dana u Beogradu, a njegov otac Nenad u emisiji "Kec na jedanaest" na srbijanskoj K1 televiziji govorio je o istrazi, ali i kako provodi dane dok čeka bilo kakve informacije koje bi mu dale nadu.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije vodi ovaj postupak, a podršku im pruža Hrvatska. Koliko ja znam, pripadnici MUP-a Hrvatske još nisu stigli u Beograd. Ne znam što piše u vašim medijima, ali mene o njihovom dolasku nitko nije obavijestio - rekao je Nenad Periš.

Istaknuo je kako mu je u svemu ovome lakše kada je sam.

- Na ulici namjerno nosim masku kako bih se sakrio, lakše mi je kad sam sa sobom rješavam neke stvari, ali ljudi me ipak prepoznaju i pružaju mi podršku. Ja nisam bitan, u Beogradu sam jer tražim sina. Lakše mi je sakriti emocije u sebi. Pokušavam biti racionalan. Mi do sada nemamo informaciju koja bi me demotivirala i koja ukazuje na to da se ova situacija neće završiti na sretan način. Ali koliko je dobro što za sada nemamo nijednu takvu informaciju, toliko je i teško - rekao je Periš.

Otkrio je i odakle mu snaga za sve to.

- Drži me moja obitelj koja teško sve ovo proživljava, drži me želja da se to riješi. Ja sam spreman na sve. Svjestan sam da je prošlo 30 dana i da ne mogu očekivati iste vijesti nakon prvog dana istrage ili nakon 30 dana - govori.

Rekao je i kako su mu pomogli mediji.

- Vijesti su združile ljude i to je u meni pokrenulo veliku količinu energije, u ovo teško vrijeme za mene i moju obitelj. Bilo bi mnogo teže, i meni i mojoj obitelji, da ne postoji ta pozitivna atmosfera, ta želja da se sve dobro završi - zaključio je.