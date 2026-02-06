Obavijesti

Mateša: 'Da sam premijer sada, i ja bih organizirao doček s Thompsonom kao Plenković'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Damir SENCAR

Mateša je istaknuo da bi i on da je premijer, poput Andreja Plenkovića, organizirao doček, nakon što to zbog odluke zagrebačke gradske Skupštine o Thompsonu nije učinio grad Zagreb

Ja bih uvijek organizirao doček svima, svim sportašima i bez obzira o kojem se sportu radi zato jer je to nešto što budi zapravo ponos u ljudima i što ljudi vole vidjeti i do čega im je stalo, rekao je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i bivši premijer Zlatko Mateša podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a.

Zagreb: Na modnoj reviji predstavljena zimska olimpijska kolekcija za Zimske olimpijske igre Zagreb: Na modnoj reviji predstavljena zimska olimpijska kolekcija za Zimske olimpijske igre
32
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Mateša je istaknuo da bi i on da je premijer, poput Andreja Plenkovića, organizirao doček, nakon što to zbog odluke zagrebačke gradske Skupštine o Thompsonu nije učinio grad Zagreb.

- Mislim da je uopće ta čitava priča oko gospodina Thompsona jedna priča koja toliko dugo traje više u našem javnom prostoru da je dosadilo svima - dodao je.

PREDSTAVLJANJE KOLEKCIJE FOTO Mateša i njegova 30 godina mlađa supruga iz prvih redova pratili reviju pred ZOI
FOTO Mateša i njegova 30 godina mlađa supruga iz prvih redova pratili reviju pred ZOI

Navodi da je protiv svih zabrana.

- Nisam nikakav pristalica nikakve NDH i tih, neću reći prostu riječ, jer o tome imam gore mišljenje nego većina ljudi. Ali sam protiv svih zabrana. Zabrana ne vodi ničemu što se meni ne dopada - rekao je.

