Mateša: 'Da sam premijer sada, i ja bih organizirao doček s Thompsonom kao Plenković'

Ja bih uvijek organizirao doček svima, svim sportašima i bez obzira o kojem se sportu radi zato jer je to nešto što budi zapravo ponos u ljudima i što ljudi vole vidjeti i do čega im je stalo, rekao je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i bivši premijer Zlatko Mateša u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a.

Mateša je istaknuo da bi i on da je premijer, poput Andreja Plenkovića, organizirao doček, nakon što to zbog odluke zagrebačke gradske Skupštine o Thompsonu nije učinio grad Zagreb.

- Mislim da je uopće ta čitava priča oko gospodina Thompsona jedna priča koja toliko dugo traje više u našem javnom prostoru da je dosadilo svima - dodao je.

Navodi da je protiv svih zabrana.

- Nisam nikakav pristalica nikakve NDH i tih, neću reći prostu riječ, jer o tome imam gore mišljenje nego većina ljudi. Ali sam protiv svih zabrana. Zabrana ne vodi ničemu što se meni ne dopada - rekao je.