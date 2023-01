Mateusz Morawiecki: Poljska bi mogla isporučiti tenkove Ukrajini i bez odobrenja Berlina

Njemačko odobrenje za tenkove Leopard 2 nije primarno važno pa bi ih čak i bez te dozvole Poljska mogla isporučiti Ukrajini u sklopu koalicije zemalja, rekao je u ponedjeljak poljski premijer Mateusz Morawiecki.

Sjedinjene Države i njihovi saveznici nisu uspjeli prošli tjedan uvjeriti Berlin da dopusti otpremu tenkova Leopard 2 na bojišnicu, a teške tenkove Ukrajina smatra ključnima za uspjeh u borbi protiv agresorskih ruskih snaga.

Poljska je prva zagovornica isporuke Leoparda i poziva zemlje koje raspolažu tim njemačkim tenkovima da ih pošalju Ukrajini, čak i bez odobrenja Berlina.

"Tražit ćemo tu dozvolu, no ona je manje važna. Čak i ako ne dobijemo dopuštenje... ipak ćemo isporučiti Ukrajini naše tenkove zajedno s drugim zemljama Ukrajini", rekao je premijer Morawiecki novinarima.

"Sada nam je uvjet oformiti malu koaliciju zemalja", objasnio je.

Njemačka neće stajati na putu Poljskoj da šalje svoje tenkove Leopard 2 Ukrajini, rekla je u nedjelju šefica njemačke diplomacije Annalena Baerbock za francusku televiziju LCI.

Upravo se na tu njezinu izjavu referirao Morawiecki.

"Pritisak ima smisla, jer za vikend njemačka ministrica vanjskih poslova izrekla je nešto drukčiju poruku koja ulijeva malo nade u to da Njemačka ne samo da neće blokirati (slanje tenkova) već će u konačnici i isporučiti tešku opremu, modernu opremu kako bi pomogla Ukrajini", rekao je Morawiecki.

Njemačka vlada je pod sve većim pritiskom da pošalje Ukrajini teške tenkove koji bi mogli utjecati na odnos snaga na bojišnici.

Na sastanku u petak u američkoj vojnoj bazi u Ramsteinu, u Njemačkoj, zapadni saveznici Ukrajine odgodili su odluku o tom pitanju, što je razljutilo Kijev koji je kritizirao njihovu "neodlučnost".

Od početka rata njemačka vlada u više navrata izrazila je oprez prema slanja Kijevu sve naprednijih sustava oružja, ali ih je na kraju ipak isporučivala.

Vladini izvori u Njemačkoj rekli su prošli tjedan da će dati zeleno svjetlo za tenkove Leopard ako SAD pristane poslati tenkove Abrams u Ukrajinu.

No SAD je jasno dao do znanja da neće slati Abrams u bližoj budućnosti i tvrdi da bi to bila logistička noćna mora za ukrajinske snage zbog goriva koje bi bilo potrebno i zbog održavanja tih tenkova.

Njemački tenk Leopard smatra se idealnim jer ga posjeduju mnoge zemlje, primjerice Poljska, Finska, a što znači da bi mogle podijeliti teret opremanja Ukrajine.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je Njemačka jedna od saveznica koja pruža najviše potpore Ukrajini.

