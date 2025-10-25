Obavijesti

News

Komentari 0
BOSNA I HERCEGOVINA

Matias Zubak najavio tužbu tešku 150 milijuna eura nakon istrage o kupovini Vitezita

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Matias Zubak najavio tužbu tešku 150 milijuna eura nakon istrage o kupovini Vitezita
Sarajevo: Četvero uhićenih zbog sumnjive prodaje imovine kompanije "Vitezit" sprovedeni u POSKOK | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Tomislav Zubak, brat Matiasa Zubaka i čelni čovjek WDG Vitez, uhićen je ovoga tjedna zbog sumnji u nezakonitu prodaju imovine tvrtke Vitezit u stečaju. Za Matiasom Zubakom izdan je nalog za uhićenje, no on se nalazi izvan zemlje

Matias Zubak, sin hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka i direktor zagrebačke tvrtke WDG, najavio je tužbu protiv Federacije BiH tešku 150 milijuna eura i optužio premijera Nermina Nikšića za korupciju i politički utjecaj s ciljem oduzimanja tvornice u stečaju Vitezit. 

Tomislav Zubak, brat Matiasa Zubaka i čelni čovjek WDG Vitez, uhićen je ovoga tjedna zbog sumnji u nezakonitu prodaju imovine tvrtke Vitezit u stečaju. Za Matiasom Zubakom izdan je nalog za uhićenje, no on se nalazi izvan zemlje. 

On je u intervju za portal Klix izjavio da Nikšić planira istjerati njegovu tvrtku, koja je kupila propalu tvornicu Vitezit, nekadašnjeg giganta vojne industrije u BiH, te je prodati turskoj kompaniji, čime bi se ugrozio poslovni interes i imovina njegove obitelji.

"Naša tvrtka kupila je Vitezit u skladu sa zakonom, ali sada nas se pokušava politički istjerati i dodijeliti tu imovinu turskoj kompaniji. Ovo je ne samo ekonomska, već i politička borba, a mi ćemo poduzeti sve pravne korake kako bismo zaštitili naša prava”, rekao je Zubak. 

STRAVIČAN SLUČAJ Maloljetnik ušetao u policijsku stanicu u BiH i ubio policajca: Ide u popravni dom na 5 godina
Maloljetnik ušetao u policijsku stanicu u BiH i ubio policajca: Ide u popravni dom na 5 godina

Dodao je kako su kompaniju kupili prije tri godine te da je sve učinjeno po zakonu. Najavio je pravne poteze protiv premijera Federacije BiH i ovoga entiteta. 

"Naša tvrtka WDG već priprema tužbu protiv premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i Vlade FBiH tešku 150 milijuna eura", istaknuo je. 

Kompanija Vitezit prodana je tvrtki WDG Promet za 5,5 milijuna eura prije tri godine. Od tada do danas obitelj Zubak pokušava ući u posjed i započeti proizvodnju u kompaniji koja je prije rata bila dio vojne industrije Jugoslavije. 

Uz dvojicu braće Zubak osumnjičena je stečajna upraviteljica i još jedna odgovorna osoba za zloporabe pri preuzimanju Vitezita. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
ŠOK SNIMKA Studente mrtav pijan vozio do Opatije, skoro se zabio u ogradu: 'Alo, alo, stani!'
EKSKLUZIVNI VIDEO

ŠOK SNIMKA Studente mrtav pijan vozio do Opatije, skoro se zabio u ogradu: 'Alo, alo, stani!'

Nazvali smo i prijevoznika koji je organizirao put. Kazali su nam da su o incidentu saznali iz našeg medija te da će vozač dobiti otkaz
FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...
OBJAVILA NOVE FOTKE

FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...

Bivša saborska zastupnica Marina Opačak Bilić sada živi u Slavonskom Brodu, a objavila je i nove fotografije na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025