Matić: Vučić je u Glini govorio bljuvotine, ali nema elemenata za ratni zločin. To je odvratno

Eurozastupnik Predrag Fred Matić komentirao je za N1 optužnice protiv hrvatskih pilota koje stižu iz Srbije, odnose između zemalja i aktualnu političku situaciju.

- Sve se to događalo prije gotovo 30 godina, sada se izvlači... Na ovim prostorima nemaju rješenje za probleme, a što ćemo mi? Umjesto da rješavamo probleme koji predstoje, vraćamo se u prošlost na stvari koje je odavno trebalo riješiti. Način na koji se to dogodilo treba provjeriti, najvažnija je istina - rekao je Matić i poručio kako se napad na kolonu očito dogodio.

- Mogu potvrditi riječi Miljavca da iz Stožera nikad nije izašla zapovijed "ubij, zakolji". Napad prema civilima sigurno nikad nije naložen, a je li bilo kolateralnih žrtava, treba ispitati. Ne treba to uspoređivati ni mjeriti. Poginulo je šestero djece pa se dušobrižnici brinu o 400 djece stradalih u Domovinskom ratu. Nema smisla uspoređivati, Vučić se vraća do Jasenovca. Zato političari na ovim prostorima nemaju rješenje za tekuće probleme pa se vraćaju u povijest i na ustaše i partizane - rekao je.

'Vučić je u Glini govorio bljuvotine, ali...'

Što se tiče reakcije hrvatskih vlasti poručio je da se radi o licemjerju.

- One bljuvotine koje je Vučić govorio u Glini, ali nema tu elemenata za ratni zločin. To je odvratno, ali je benigno u odnosu na druge. To dokazuje licemjerje - ako ti aktiviraš optužnice, mi ćemo provjeriti tebe. Nemamo mi što provjeriti, trebalo je podići optužnicu kad je on to izgovorio - poručio je.

- Ako je to bio legitimni vojni cilj, nažalost stradalo je šestero djece i još nekoliko civila, to su kolateralne žrtve, ali treba reći – iz te kolone se pucalo na naše postrojbe - dodao je Matić.

'Hrvatska je u boljoj situaciji od Srbije'

Na pitanje može li uopće hrvatska vlast zaštititi pilote i generale, Matić je rekao:

- Zakoni su takvi, koliko sam vidio. Koliko god nam bilo krivo, može svaka država to napraviti, možemo i mi pa suditi Srbima za zločine koje su napravili na Kosovu. Ovdje nema dobre volje već 30 godina i onda Vučić pokušava već godinama sjediti na tri stolice – Rusi, Kinezi, EU… Vučić kaže da nema podataka o nestalima, žao mi je, ali ne vjerujemo - rekao je.

Matić je poručio i kako je Hrvatska u boljoj situaciji od Srbije.

- Članica samo EU-a i NATO-a, ali to ne znači da ne treba razvijati dobrosusjedske odnose. Moramo pokazati da smo bolji od njih, a oni te hoće uvaljati u blato. Mi smo 50 godina ispred njih, koliko god Vučić otvarao neke pruge, to im treba nabiti na nos - rekao je.

