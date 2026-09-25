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STADION PODIJELIO I POLITIČARE

Matijević se obrušio na novi Maksimir, ni šef Skupštine nije sretan. Evo što kažu u Saboru

Piše Ivan Hruškovec, HINA,
Čitanje članka: 6 min
Matijević se obrušio na novi Maksimir, ni šef Skupštine nije sretan. Evo što kažu u Saboru
Foto: Grad Zagreb
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Građani imaju svoje mišljenje o tome, mislim da su ga dobro kanalizirali. Mi kao jedan od sudionika u tom procesu osluškujemo što se događa, kaže Krunoslav Katičić, a izgledom Maksimira nije oduševljen ni Matej Mišić

Nakon što se na pobjedničko idejno rješenje novog stadiona Maksimir žestoko obrušio zagrebački HDZ-ovac Ivan Matijević, kritike stižu i iz Hrvatskog sabora. Projekt talijanskog studija VG13, koji je izabran između 88 pristiglih radova iz više od 20 zemalja, izazvao je brojne reakcije javnosti već prvog dana predstavljanja. Matijević je u svojoj objavi poručio kako predstavljeni stadion "nije i nikada neće biti naš dom", nazivajući ga hladnim i sivim te postavljajući pitanje gdje su u projektu nogomet, akustika i povezanost tribina s navijačima. Slična pitanja sada se postavljaju i u Saboru, iako zastupnici nisu svi jednako oštro kritizirali samo arhitektonsko rješenje.

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Foto: ZHA Architects

HDZ-ov Krunoslav Katičić poručio je da je projekt predložila struka te da mu treba dati vremena.

- Građani imaju svoje mišljenje o tome, mislim da su ga dobro kanalizirali. Mi kao jedan od sudionika u tom procesu osluškujemo što se događa  - rekao je Katičić, prenosi HRT.

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SDP-ov Saša Đujić otišao je korak dalje u naglašavanju uloge građana. Kazao je kako je riječ o pitanju Zagrepčana te da bi oni trebali govoriti kakav stadion žele.

- Oni trebaju govoriti kakav stadion žele i mislim da onaj tko ga gradi bi trebao slušati građan - rekao je Đujić dodajući da kao Riječanin i on čeka novu Kantridu.

I nezavisna zastupnica Marijana Petir smatra da bi igrači i navijači trebali imati mogućnost izraziti svoje mišljenje o predstavljenom rješenju.

I šef zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić osvrnuo se jutros na prihvaćeno idejno rješenje novog maksimirskog stadiona. Rekao je da kao navijač Dinama smatra da se stadioni grade prvenstveno za navijače te da se veseli njegovoj gradnji, ali da nije oduševljen predloženim izgledom.

- 'Meni se osobno izgled stadiona ne sviđa. Očekivao sam da će krov biti zatvoren sa svih strana. Nadam se da tu postoje mogućnosti i vizualne i funkcionalne korekcije, ali očekujemo još jednu širu javnu raspravu prije nego što krenemo u realizaciju projekta'', kazao je Mišić.

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Kritike krenule odmah nakon predstavljanja

Negativne reakcije nisu se pojavile tek nakon Matijevićeve objave. Već nekoliko sati nakon predstavljanja projekta društvene mreže i komentari čitatelja bili su prepuni kritika.

Dio komentatora posebno je problematizirao činjenicu da su tribine međusobno odvojene, s otvorenim kutovima, kao i pitanje zaštite gledatelja od kiše i vjetra.

Na 24sata su se među najčešće isticanim komentarima pojavili i oni koji problem vide upravo u tome što novi stadion, prema prikazanim vizualizacijama, nije zatvorena arena.

U međuvremenu je pokrenuta i peticija kojom dio navijača traži preispitivanje, odnosno povlačenje odabranog rješenja.

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