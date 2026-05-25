Maturant iz Dubrovnika zbog bengalke u pritvoru: 'Htio nas je zaštititi, nije napao policajca'

Učenici Pomorske škole u Dubrovniku, zajedno s roditeljima i dijelom nastavnika, okupili su se u ponedjeljak ispred suda kako bi pružili podršku maturantu koji je završio u istražnom zatvoru zbog sumnje da je tijekom norijade bengalkom napao policajca.

Mladića policija tereti za napad na službenu osobu tijekom maturalne povorke, a sud mu je odredio istražni zatvor u trajanju do 30 dana. Njegovi kolege tvrde da je nedužan te da nije imao namjeru nikoga ozlijediti. Kažu da zbog pritvora neće moći polagati državnu maturu ni obraniti završni rad.

- Tako mu je smanjuje mogućnost daljnjeg školovanja. Imao je vrlo dobre i odlične ocjene, bio jedan od pametnijih u razredu i pun ambicija - rekao je njegov školski kolega Luka Matošić za Dubrovački dnevnik.

Učenici tvrde kako je maturant bio na početku povorke te da je bengalka doletjela među okupljene, nakon čega ju je pokušao maknuti kako ne bi nekoga ozlijedila.

- Htio je zaštititi sebe i nas. Policajac koji je to protumačio kao napad je krivo procijenio - rekao je jedan od učenika.

Dubrovnik: Dubrovački srednjoškolci kao i njihovi vršnjaci diljem Lijepe naše slave kraj škole

Dodaju kako ga nitko od prisutnih nije vidio da drži bengalku prije tog trenutka, nego tek kada ju je pokušao ukloniti. Iako priznaju da bengalke možda nisu primjerene za proslavu završetka škole, ističu da su norijade prethodnih godina znale biti i puno opasnije.

- Godinama se tako slavi. Ne treba se preko njega sve lomiti - poručili su njegovi kolege.

Jedan od učenika optužio je policajca i za pretjeranu uporabu sile prilikom privođenja.

Dubrovnik: Maturanti nakon proslava po školama slavlje nastavili na ulicama

- Bio je brutalan prema njemu, a nije se opirao. Uhvatio ga je za vrat i pribio uz autobus - tvrdi učenik.

Sa Županijskog suda u Dubrovniku potvrdili su kako je mladiću određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Riječ je o mlađem punoljetniku rođenom 2007. godine, a za kazneno djelo napada na službenu osobu predviđena je kazna zatvora od jedne do osam godina.