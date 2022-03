Maturant iz Osijeka je najbolji mladi sommelier u Europi

Maturant osječke Ugostiteljsko-turističke škole Regionalnog centra kompetentnosti Fabijan Hajba (18) bio je najbolji mladi sommelier na međunarodnom europskom natjecanju učenika ugostiteljskih zanimanja održanom u Estoniji i za svoje poznavanje vina dobio je zlatnu medalju. Bio je jedini natjecatelj iz Hrvatske u disciplini 'wine servis' među 25 ostalih učenika iz 20 europskih zemalja. Dva dana je stručni žiri testirao njegova znanja o vinu, počevši o teoriji vina, vinogorja i posluživanja, preko sljubljivanja hrane s najboljim vinom, prepoznavanja vrsta i sorte vina te dekantiranja crvenog vina.

- Treba reći da je to natjecanje za učenike srednjih škola ali i fakulteta i da su natjecatelji bili do 27 godina. Samo natjecanje sastoji se od pet segmenata i provodi u dva dana. Osim što je sve morao odraditi na engleskom jeziku, Fabijan je morao raditi i u paru s drugim učenikom koji mu je dodijeljen, u njegovom slučaju je to bila djevojka iz Nizozemske, a sve kako bi pokazao spremnost u timskom radu s nekime koga uopće ne poznaje. Dakle, to je bilo testiranje znanja i vještina na najvišem mogućem nivou i njegov je zlatni uspjeh zapravo najveće dostignuće naše škole i regije u tom somelijerskom području - kaže Fabijanov mentor Robertino Marenjak, strukovni nastavnik u osječkoj Ugostiteljsko-turističkoj školi i vinski conselier sommelier.

Marenjak ističe kako je u Fabijanu prepoznao mladića s potencijalnom sjajnog sommeliera, a i pokazao je veliki interes u tom području.

- Bez greške je odradio 'blind test' prepoznavanja vina, što je i za profesionalce jako težak test, kao i dekantiranje vina, što je posebna vještina, ali mi smo puno sati odradili u pripremama za natjecanje pa nisam iznenađen uspjehom - ističe Marenjak koji je kroz svoje mentorstvo učenicima imao priliku prenijeti i dio svog bogatog znanja o sommelierstvu. Natjecatelji su morali pokazati i vještinu sabrage otvaranja šampanjca, što je posebno atraktivno otvaranje boce pjenušca sabljom.

- Nisam očekivao zlatnu medalju jer sam mislio da se nisam dovoljno pripremio. Znao sam da sam pismeni test o vinima i vinogorjima dobro riješio. Test vina bio je zanimljiv jer smo dobili tri boce vina skrivenog sadržaja i po mirisu, okusu i vizualnom testu morali smo odrediti o kakvoj vrsti vina se radi i iz kojeg područja dolazi. Radilo se o dva bijela vina i jednom crvenom. Srećom pa sam s mentorom testirao puno vina tijekom priprema pa sam pripremio receptore na prepoznavanje - kaže Fabijan koji zapravo privatno ne voli piti vino, odnosno pije ga tek povremeno uz neki poseban obrok što mu je također pomoglo da lakše dođe do velikog broja bodova pri testu najboljeg sljubljivanja vina i posluženog jela.

Na šestodnevnom natjecanju u Estoniji bilo je i tri druga učenika iz osječke Ugostiteljsko-turističke škole te jedna djevojka iz Vinkovaca iz škole partnera Regionalnog centra kompetentnosti. Fabijanovom zlatnom medaljom bio je najponosniji njegov djeda Ivica Purić koji ima svoj mali vinograd i proizvodi par sorti vina za obiteljske potrebe. 'Iskustvo natjecanja bilo mi je predivno. Svi ti natjecatelji iz cijele Europe sa kojima smo se družili bili su super zanimljivi, ostvario sam dobre kontakte i prijateljstva. Puno smo i naučili svi skupa. Sretan sam što sam odabran sudjelovati na natjecanju', kaže Fabijan za kojega mentor kaže da je rođen za sommeliera, ali da kao učenik nije 'štreber'. Nakon srednje škole Fabijan planira na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji.

- Naš Regionalni centar kompetentnosti ulaže velike napore u pripremu učenika za međunarodna natjecanja na kojima, ukoliko prođu sve izlučne razine, uistinu stječu jedinstveno iskustvo. Cilj nam je promovirati zanimanja za koje obrazujemo učenike no, i privući mlade jer to su poslovi koji im osiguravaju budućnost. Hajba je dobio zlato, a i ostali učenici - kuhari, slastičari i recepcionari, koji su sudjelovali u svojim disciplinama na natjecanju AEHT 2021. dobro su se plasirali. Već sama činjenica da smo kao škola dobili priliku sudjelovati na natjecanju govori puno o kvaliteti našeg rada - kazao je Andrej Kristek, ravnatelj osječkog Regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola.