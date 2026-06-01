Maturant koji je vozio pijan i usmrtio mladog nogometaša dobio pritvor uz nanožnicu

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici provelo je ispitivanje hrvatskog državljanina (19) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u kojoj je poginuo maturant (19), nakon čega je doneseno rješenje o provođenju istrage. Sumnja da je 19-godišnjak 29. svibnja 2026. u 2.14 sati u mjestu Gornja Reka vozio auto marke Volkswagen Golf pod utjecajem alkohola od najmanje 1,24 g/kg alkohola u krvi, priopćio je DORH.

Ugrozio je druge sudionike u prometu, a brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama ceste. Ulaskom u lijevi zavoj izgubio je nadzor nad autom i sletio u kanal, udario u stup rasvjete, uslijed čega je auto odbačen na nasip, gdje se i zaustavio. Putnik (19) je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće, a putnica (19) teške tjelesne ozljede.

- Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici predložilo je sutkinji istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke (članak 123. stavak 1. točka 2. Zakona o kaznenom postupku) te opasnosti od ponavljanja djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku) - piše DORH.

Sutkinja je prijedloge djelomično prihvatila te je okrivljeniku odredila istražni zatvor u domu uz primjenu elektroničkog nadzora, a najdulje petnaest dana.

- Navedeni prijedlog je sutkinja istrage djelomično prihvatila na način da je okrivljeniku odredila istražni zatvor po navedenim osnovama, koji može trajati do završetka provjere o ispunjenju pretpostavki za primjenu elektroničkog nadzora te priprema izvršenja istražnog zatvora u domu uz elektronički nadzor, a najdulje petnaest dana. Također, sutkinja istrage je okrivljeniku uz istražni zatvor u domu naložila mjere opreza zabrane uspostavljanja ili održavanja izravne i neizravne veze sa svjedokinjom te privremeno oduzimanje dozvole za upravljanje motornim vozilom - priopćio je DORH.

Podsjetimo, poginuli maturant je Matija Vranić (19), nogometaš koji je igrao juniorski i seniorski nogomet za niželigaša Dugu Resu, a nesreća se dogodila nakon njegove maturalne večeri. U mjestu Gornja Reka kraj Jastrebarskog u nesreći je sudjelovalo četvero maturanata.