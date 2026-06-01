DETALJI SLUČAJA IZ VELIKE GORICE

'Šalji 7 milijuna eura. Lambo je samo zagrijavanje': Plahtama bježali iz stana nakon ucjene!

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Čitatelj 24sata

Poduzetnik se našao na meti bande mladih ucjenjivača koji su tražili 7 milijuna eura. Zapalili su mu skupocjeni Lamborghini. Privedena četvorka brani se šutnjom, a mjesec dana provest će u Remetincu

"Spalio sam ti jednu zgradu i nisam gotov. Slijede ostala gradilišta i lokali. Ako se nastaviš igrati Boga, gorit će i Pantovčak i ti s njim. Prije pare, manje štete. Šalji 7 miliona eura u bitcoinima na kripto adresu. Prva zgrada i Lambo su samo zagrijavanje. Naplatit ću se svakako, ti biraš". Dio je to prijetećih poruka koje je, kako piše Jutarnji, na mobitel primio poznati građevinski poduzetnik kojem su prošlog petka u Velikoj Gorici izgorjela dva skupocjena Lamborghinija. U požaru su stradali i Mercedesi, Nissan i BMW, a oštećen je i dio stambene zgrade.

Ovako je bježala banda iznuđivača i palitelja iz Gorice VIDEO
Zbog sumnje na iznudu sedam milijuna eura i dovođenje u opasnost života i imovine policija je uhitila četvero osumnjičenih - Angelinu H. (23), Luku K. (21),  V. V. B. (19) i Roka K. (23). Prema sumnjama istražitelja, cijelu je akciju organizirala upravo 23-godišnjakinja koja je navodno tijekom ranijeg kontakta s poduzetnikom stekla uvid u njegovo imovinsko stanje te se odlučila pomoći dijela novca. Djevojka je, nakon što im je ideja pala na pamet, zajedno s vršnjakom kupila mobitel i SIM karticu preko kojeg su slali poruke poduzetniku. Njihove zahtjeve poduzetnik je prijavio policiji, a banda je nastavila s ucjenama.

S fantomkama na glavama i kanistrom zapaljive tekućine, Luka K. i V.V.B., došli su u četvrtak kasno navečer u Zagrebačku ulicu u Velikoj Gorici, gdje su u dvorištu pronašli parkirani skupocijeni Lamborghini Revuelto iz 2024., čija je procjenjena vrijednost viša od 700.000 eura. 

Vatra se proširila i na drugi poduzetnikov Lamborghini Urus iz 2022., ali i vozila susjeda u zgradi, Nissan, dva Mercedesa i BMW. Nagorjela je fasada s više strana, a oštećeni su prozori na ukupno sedam stanova.

Mladi osumnjičenici potom su se dali u bijeg. U trenutku požara u zgradi su bili stanari, ali su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Velike Gorice ugasili požar i spriječili njegovo daljnje širenje. Policija procjenjuje da ukupna šteta iznosi najmanje 1,2 milijuna eura.

Kad su im plavci pokucali na vrata stana, spojili su plahte, bacili ih preko balkona i krenuli se spuštati s drugog kata zgrade, sa stražnjeg ulaza. Ekskluzivnu snimku bijega objavila su 24sata. Ušli su u Clio i odvezli se prema Domu zdravlja. Zatekli su tamo ozlijeđenog Luku K. te najmlađeg mladića.

Osumnjičeni su, prema tvrdnjama policije, i nakon požara nastavili s prijetnjama. Luka K. (23), po uputama 23-godišnjakinje, poslao je još jednu prijeteću SMS poruku poduzetniku. Žrtva je, kako navodi policija, zbog svega bila pod snažnim stresom i u strahu za vlastiti život te sigurnost obitelji. Nakon privođenja osumnjičeni su odlučili braniti se šutnjom. Jedino je 23-godišnjak potvrdio da je slao poruke poduzetniku. Tražili su isplatu sedam milijuna eura. 

Svi su redom negirali krivnju za požar. Kako doznaje Jutarnji, osumnjičena samo priznaje ranije poznanstvo s poduzetnikom, a njezin vršnjak, s kojim je nekad bila u vezi, ne spori da je samo slao sporne SMS-ove. Najmlađi osumnjičeni još uvijek je u srednjoj školi. Svi četvero će provesti mjesec dana u istražnom zatvoru u Remetincu.

