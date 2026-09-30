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DRŽAVNA MATURA 2026.

Maturanti će za esej pisati jednu od šest lektira: Camus, Držić, Dostojevski, Matoš...

Piše Ana Dasović,
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Maturanti će za esej pisati jednu od šest lektira: Camus, Držić, Dostojevski, Matoš...
Foto: Wikipedia/Canva
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Ovogodišnji maturanti pisat će državnu maturu iz hrvatskog jezika prema dosadašnjim pravilima - interpretacijski esej prema jednome od šest djela, koje će saznati na samome ispitu

Albert Camus: Stranac, Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin i kazna, Marin Držić: Novela od Stanca, Antun Gustav Matoš: Izbor iz novela (Camao, Cvijet sa raskršća, Kip domovine leta 188*), William Shakespeare: Hamlet, Antun Branko Šimić: Izbor iz poezije.

To je šest književnih djela od kojih će jedno biti tema eseja hrvatskog jezika na prvom roku državne mature 2027. godine, a jedno na drugome roku. Djela su objavljena u ispitnome katalogu za hrvatski jezik Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Među djelima i dalje nema nijednog koji bi napisala književnica iz bilo kojeg dijela povijesti.

NOVOSTI NA MATURI Maturanti će od 2028. moći birati kakav će esej pisati: Za jedan ne treba lektira!
Maturanti će od 2028. moći birati kakav će esej pisati: Za jedan ne treba lektira!

Ovogodišnji maturanti pisat će državnu maturu iz hrvatskog jezika prema dosadašnjim pravilima: Minimalno treba napisati 440 riječi, te odgovoriti na polazno pitanje ili tvrdnju prema ulomku iz zadanog djela. Ocjenjuje se središnja tvrdnja, argumentacija, povezanost teksta, upotreba rječnika, te pravopisna i gramatička točnost. 

Esej se piše 160 minuta, maksimalno može donijeti 30 bodova, a prag prolaznosti je 26,67 posto. Test iz hrvatskog jezika piše se dva dana, u tri dijela: Test, sažetak i esej, te je potrebno riješiti minimalno 30 posto testa za prolaz. 

NCVVO je objavio novost za maturu 2028. - uvodi se još jedan esej koji se neće pisati prema lektirnom djelu, već prema zadanoj temi.

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