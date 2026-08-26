Maturu na drugom roku piše 200 učenika više nego lani

U tijeku je drugi ispitni rok državne mature u školskoj godini 2025./2026., koji traje od 19. kolovoza do 4. rujna, a ove je godine oko 200 prisutnika više nego na prošlogodišnjem drugom ispitnom roku, priopćili su iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Od obveznih predmeta pristupnici su na drugom ispitnom roku najviše prijavili Matematiku na osnovnoj razini, zatim Hrvatski jezik te Engleski jezik na osnovnoj razini, dok su među izbornim predmetima najzastupljeniji Fizika, Biologija i Kemija, istaknuli su iz NCVVO-a.

Tijekom provedbe drugog roka zabilježen je jedan poništeni ispit pristupnici zbog nedopuštenoga ponašanja posjedovanja mobitela, dodali su.

Ispit iz Hrvatskog jezika održan je 24. kolovoza, a dan poslije pristupnici su pisali esej. Ispit iz Engleskog jezika na rasporedu je u petak, 28. kolovoza, dok će se ispit iz Matematike održati u ponedjeljak, 31. kolovoza.

Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 9. rujna, a konačni rezultati 16. rujna.

Broj učenika koji je pristupio polaganju ispita državne mature saznat će se nakon završetka provedbe, naveli su iz NCVVO-a.

Drugi rok državne mature završava nakon provedbe postupka prigovora i donošenja konačnih odluka o eventualno osporenim bodovima.