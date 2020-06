'To mora stati! Kad god Čabraji izgori auto, plane i susjedima!'

Dok Jozo Čabraja (29) leži u bolnici, ranjen nakon nedjeljne pucnjave u kojoj je ubijen Mario Boljat Pajkić (36), potpuno je izgorio njegov BMW. Auto mu je gorio i prije pet godina.

<p>Kaštelani su u šoku. Dan nakon vatrenog obračuna u <strong>Kambelovcu</strong>, gdje je jedan čovjek ubijen, a dvojica su ranjena, u <strong>Kaštel Lukšiću</strong> planuo je i automobil jednog od sudionika okršaja, ranjenog <strong>Joze Čabraje</strong>.</p><p>Kako smo doznali, <strong>Čabraja</strong> još ima zaostalih metaka u tijelu i uskoro bi trebao biti operiran u splitskoj bolnici.</p><p>Njegov <strong>BMW</strong> koji je bio parkiran samo dvadesetak metara od <strong>Čabrajine</strong> kuće, inače u samom centru Kaštel Lukšića, planuo je usred noći na utorak, 24 sata nakon sukoba u kojem je on sam ranjen, a ubijen <strong>Mario Boljat Pajkić (36)</strong>.</p><p>Vatra se proširila na susjedno parkirani <strong>Suzuki Swift</strong>, koji je izgorio "samo" dopola, ali je jasno da se radi o totalnoj šteti. Nagorjela su i ulazna vrata jedne napuštene kuće i dio vrtne bašte oblićžnjeg kafića. Inače, ovo je već treći put da je Čabraji zapaljen auto, a uz to je preživio i tri atentata.</p><p>Na mjestu događaja već rano ujutro u utorak okupili su se brojni mještani. U nevjerici su pratili policijski očevid i pitali se samo jedno:<br/> Ima li ovome kraja?</p><p>Razgovarali smo s njima i svjedočili mješavini straha i nesigurnosti zbog njih i njihove djece, ali i bijesa na račun institucija, u prvom redu policiji.</p><p>- Ovdje se otvoreno dila i konzumira droga! I to na svim kaštelanskim rivama, znači usred mjesta. Reketare se svi kafići odavde do Marine, svi to vide i svi to znaju, ali nitko ne reagira. Kaštela su odavno nesigurno mjesto za život, pogotovo za djecu - rekao nam je jedan mještanin, koji je iz straha želio ostati anoniman.</p><p>- Probudila me eksplozija, sve je bilo puno dima. Prije pet godina na istom mjestu zapaljen je također Čabrajin auto, a usput je stradao i auto istog susjeda kao sad! Ovo mora prestati - dodao je drugi očevidac.</p><p>U blizini smo zatekli i tri sredovječne gospođe kako tiho razgovaraju. I one su šokirane.</p><p>- Da, to je auto moga sina, ali ne znam je li ga kupio ili posudio. Ja sam majka <strong>Joze Čabraje</strong>, molim vas nemojte me ništa pitati - rekla nam je.</p>