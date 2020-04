Medak: 'Više od pola kafića neće otvoriti, sezone neće biti'

Prvo smo svi krenuli s entuzijazmom, da ćemo raditi na dostavama, no one su neisplative. Zatim je Zagreb pogodio potres i on nas je potukao do temelja. Svi smo se povukli u svoje kuće i ljudi ne znaju što dalje. Ugostiteljstvo je specifična djelatnost i ljudi ne znaju kako će dočekati skorašnju normalizaciju.

Vlasnik restorana Marin Medak

Rekao nam je to na početku intervjua uživo zagrebački ugostitelj Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja. Kazao je da će svi biti u minusu, samo ne znaju koliko će on iznositi. Svi mali objekti u privatnom najmu, pogotovo kod trgovačkih centara, imat će problem jer će morati investirati po novim parametrima kako bi radili, no postavlja se kako kad nemaju od čega zaraditi.

- Većina objekata će morati zatvoriti. Ja imam 500.000 štete od potresa, a tu je i regularni trošak od knjigovodstvenog servisa i drugog. Tu morate plaćati i doprinose, osim za travanj i svibanj prema odluci države. Izvanredni su i krediti preko HAMAG - BICRO-a, no problem je što imamo apsurd birokracije gdje je ona prenormirana. Pekarnice, benzinske i kiosci prodaju kave i to je ok, no nije ok u ugostiteljskim objektima. Gdje je problem? - pita se ugostitelj. U ovoj situaciji ima desetak manje zaposlenih, a dio ljudi odlučio je otići na burzu jer moraju biti doma i brinuti za svoje bolesne članove obitelji.

- Krenuli smo u dostavu polugotovih sirovina, pa tako proizvodimo tjesteninu, pekarske proizvode, meso, temeljac, umaka i slastice. Jedan lokal u centru bit će hibrid između trgovine i restorana - pojasnio je Medak svoj plan.

Što se tiče otvaranja malih kafića, koji su do sada imali 10-ak stolova na terasi, sad bi mogli imati tek tri. Kao takvi bi mogli primiti šest gostiju. U dvije smjene zaradili bi manje od 1000 kuna i ne bi mogli platiti svoje radnike.

- Da svih 30 dana radi minus mu je 16.000 kuna. Svatko će naravno izračunati i ako mu je neisplativo, neće ni otvarati. Ako je Austrija uvela da se objekti otvaraju i da treba držati samo distancu među stolovima, nije nam jasno zašto je njihov virus drukčiji od našega. Mi smo epidemiolozima poslali naše zahtjeve, jer imamo puno bolju situaciju nego drugi - kaže Medak.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ako sve bude išlo loše po ugostitelje, angažirat će odvjetnike. Odluka, da se recimo otvore crkve, ali ne i kina, smatraju lošim.

Što se troškova novih tiče, od zaštitne opreme do pregrada do pleksiglasa, kaže da će samo rasti. On po gostu dnevno iznosi 40 kuna samo za dezinficijens kojem je skočila cijena.

- Da bi bili isplativi mi moramo poskupjeti 55 posto. Kava bi trebala biti 20 kuna, a tko će to piti? Puno ljudi je na minimalcu - kaže Medak. Dodao je da Nacionalna udruga ugostitelja okuplja sve u Hrvatskoj, a oni imaju različite probleme. Svaki bi trebao složiti svoju epidemiološku sliku odnosno koliki rizik od zaraze postoji u objektu.

- Mi se pripremamo za otvaranje dok slažemo prostore i pripremamo hranu za prodaju. Drago nam je da ljudi doma mogu doma pripremiti restoransko jelo prema našim uputama. To je po meni održiv smjer. Treba svim ugostiteljima omogućiti da rade, jer su i ugostitelji ovisni o svojim dobavljačima i malim OPG-ovima. Mi ne možemo opstati na ovaj način - kazao je Medak.

Zato je našem novinaru ponovio da se zalaže za austrijski model koji dozvoljava svim ugostiteljima da otvore koji dozvoljava četiri čovjeka po stolu te još dvoje djece. Na domaće uvjete neće pristati najmanje 50 posto ugostitelja, u nekim regijama njih i više te će to samo dovesti do rasta nezaposlenosti.

- Moje tvrtke su u ožujku imale 60.000 kuna minusa i to nakon što smo svima dali minimalac i povukli pomoć od države. Inače bi imali 500.000 kuna minusa. Ja dižem 400.000 eura kredita da bi sačuvao ljude, tvrtku i sve što sam 10 godina gradio. To nije nikakvo unaprjeđenje, to je samo da zadržimo stvar - kaže Medak.

Smatra da su ugostitelji 'zadnja rupa na svirali'. Vlada je 2016. omogućila hotelijerima da imaju 13 posto PDV-a, no to nije dozvolio ugostiteljima. Dodaje da je ova turistička sezona na moru izgubljena, a još je gore što su privatnici izgubili svoje sezonske radnike. Ako granice ostaju zatvorene, 12 posto domaćih turista, koliko ih inače ima, neće moći pokriti trošak.

- Zalažem se za ukidanje cestarina, da ljudi iz Europe s jednim tankom goriva mogu doći na more privatnim iznajmljivačima. Ondje imaju prostora biti u izolaciji ako treba i to bi nas možda spasilo. Avionski promet nije rješenje - smatra Medak

- Zalažem se za ukidanje naknade Hrvatskoj gospodarskoj komori jer se ondje politički postavljaju ljudi. Pogledajte kako je u Njemačkoj, njihov član komore ima predstavnika u parlamentu - kaže Medak.