Mediji prosvjeduju u Srbiji, neovisne televizije prekinule program. Oglasio se i Vučić

Dvije srpske televizijske kuće N1 i Nova S prekinule su emitiranje sadržaja točno u ponoć, a sve u znak prosvjeda.

Umjesto redovitog programa ove dvije televizije danas emitiraju telop s crnim ekranom i porukom „Mrak u Srbiji, bez slobodnih medija“.

S cijelom situacijom upoznata je i Europska komisija.

- Slobodno izvještavanje, sloboda medija i pluralizam od značaja su za svako demokratsko društvo. Mi smo upoznati s medijskom situacijom u Srbiji i očekujemo da Srbija implementirani akcijski plan o medijskoj strategiji. Očekujemo da Srbija stvori okruženje u kojem će sloboda medija biti nesmetana – rekla je glasnogovornica Europske komisije Ana Pisonero.

Nema dodatnih pojašnjenja o čemu se radi, no medija situacija u Srbiji odavno je poznata.

Vučić: To su sami učinili

Sve je komentirao i Aleksandar Vučić.

- Nitko njima nije zamračio kanale, to su učinili sami. Ako sami kažu da imaju problema sa slobodom, to je ozbiljan problem vlasnika koji im ne dozvoljava jer se oni ne bore za vas. Zašto danas? Ne mogu vam objasniti koliko je to bila važna tema i koliko se netko potresao. Suglasan sam da se razgovara o medijskim slobodama, posebno u tim medijima - istaknuo je Vučić.

Najčitaniji članci