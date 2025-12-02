'Mediji su potrebniji nego ikad. Bez kvalitetnih medija nema ni demokracije...'

Mediji su nam potrebniji nego ikad, jer trebaju biti odgovor na sve negativne pojave današnjeg svijeta i novih tehnologija, na čvrsti stisak društvenih mreža i algoritama, na bujanje dezinformacija, porast mentalnih problema, nasilja, polarizacije u društvu. Poruka je to zamjenika ravnatelja agencije za elektroničke medije Roberta Tomljenovića s Konferencije "Konstruktivno novinarstvo: Korak prema vijestima kakve trebamo", koju je organizirao Fakultet političkih znanosti uz Agenciju za elektroničke medije.

- Trenovi nisu najbolji. Nastavlja se trend pada povjerenja u medije i izbjegavanje vijesti. Hrvatska je danas među zemljama u kojima se građani u najvećoj mjeri informiraju na društvenim mrežama i zato u tom okruženju treba razgovarati o novoj i smislenijoj ulozi novinarstva i medija, a da bi mogli poticati pozitivne promjene. Bez kvalitetnih medija nema ni demokracije - poručio je Tomljenović.

Konstruktivno novinarstvo je pristup koji zadržava sve principe kvalitetnog novinarstva od istraživanja, kritičnost i provjere izvora, ali proširuje fokus s pitanja "što je problem?" na "kako se problem rješava?". To nije pozitivno novinarstvo ni promocija, već detaljna analiza i traženje odgovora na društvene izazove. Voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević naglasila je važnu ulogu koju slobodni i neovisni mediji imaju u jačanju demokratskih institucija i povjerenja građana u informacije.

- Naš je cilj izgradnja neovisnih i pluralnih medija koji građanima jamče pouzdane informacije, štite demokratske procese u EU, a snažne demokracije ključne su za našu sigurnost, za gospodarski razvoj, za društvenu koheziju i za našu stabilnost - poručila je Ujević.

Navela je potrebu za transparentnošću, provjerom činjenica i borbom protiv dezinformacija u digitalnom prostoru, u čemu potporu daje Europska komisija, ali i nacionalnih institucija u jačanju otpornosti društva na manipulacije informacijama. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek navela je kako se jačanje neovisnih i slobodnih medija, poticanje otpornosti društva na dezinformacije, podrška novinarstvu i medijima, kao i financiranja projekata koji podupiru profesionalno novinarstvo, prepoznaje kao jedan od osnovnih elemenata europskog štita za jačanje demokracije.

- Tiskani mediji se prepoznaju kao rezervoar profesionalnog novinarstva koje je važno - kazala je ministrica.

Iako se suzdržala od ocjene tko može više konstruktivno doprinijeti, napominjući kako to možemo svi.

- Mi iz pozicije politike u komunikaciji s novinarima i medijima tako da budemo precizni, pravovremeni u svojim odgovorima, da dajemo potpune informacije. S druge strane mediji, koji i sami traže način da pobjegnu iz nemoguće i besmislene trke da se bude prvi bez obzira je li informacija provjerena - rekla je Obuljen Koržinek.

Ključni stupovi koje moramo osigurati da bi se profesionalno i konstruktivno novinarstvo razvijalo, jest očuvanje osnovnih postulata neovisnosti, slobode i profesionalizma. Drugi je financijska stabilnost što je na ovako malom tržištu iznimno teško, jer se s jedne strane ne može osloniti na komercijalne prihode, a s druge strane ako država previše intervenira postoji rizik od uplitanja, a treći stup je edukacija.

- Svjesni smo da mediji ne samo u Hrvatskoj, nego svugdje, gube publiku i trku s društvenim mrežama. Nažalost, velik dio građana ne vidi razliku između profesionalnih medija i informacija, a često i dezinformacija na društvenim mrežama. Zato su programi medijske pismenost iznimno važni - poručila je ministrica.

Konstruktivno novinarstvo je nešto što može pomoći društvu u cjelini, ali i medijima da prestanu gubiti publiku i ponovno zauzmu važno mjesto i ulogu koju imaju u svakom demokratskom društvu, zaključila je Obuljen Koržinek.