Zagreb je domaćin konferencije "Konstruktivno novinarstvo: Korak prema vijestima kakve trebamo", koju je organizirao Fakultet političkih znanosti uz Agenciju za elektroničke medije.
'Mediji su potrebniji nego ikad. Bez kvalitetnih medija nema ni demokracije...'
Mediji su nam potrebniji nego ikad, jer trebaju biti odgovor na sve negativne pojave današnjeg svijeta i novih tehnologija, na čvrsti stisak društvenih mreža i algoritama, na bujanje dezinformacija, porast mentalnih problema, nasilja, polarizacije u društvu. Poruka je to zamjenika ravnatelja agencije za elektroničke medije Roberta Tomljenovića s Konferencije "Konstruktivno novinarstvo: Korak prema vijestima kakve trebamo", koju je organizirao Fakultet političkih znanosti uz Agenciju za elektroničke medije.
- Trenovi nisu najbolji. Nastavlja se trend pada povjerenja u medije i izbjegavanje vijesti. Hrvatska je danas među zemljama u kojima se građani u najvećoj mjeri informiraju na društvenim mrežama i zato u tom okruženju treba razgovarati o novoj i smislenijoj ulozi novinarstva i medija, a da bi mogli poticati pozitivne promjene. Bez kvalitetnih medija nema ni demokracije - poručio je Tomljenović.
Konstruktivno novinarstvo je pristup koji zadržava sve principe kvalitetnog novinarstva od istraživanja, kritičnost i provjere izvora, ali proširuje fokus s pitanja "što je problem?" na "kako se problem rješava?". To nije pozitivno novinarstvo ni promocija, već detaljna analiza i traženje odgovora na društvene izazove. Voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević naglasila je važnu ulogu koju slobodni i neovisni mediji imaju u jačanju demokratskih institucija i povjerenja građana u informacije.
- Naš je cilj izgradnja neovisnih i pluralnih medija koji građanima jamče pouzdane informacije, štite demokratske procese u EU, a snažne demokracije ključne su za našu sigurnost, za gospodarski razvoj, za društvenu koheziju i za našu stabilnost - poručila je Ujević.
Navela je potrebu za transparentnošću, provjerom činjenica i borbom protiv dezinformacija u digitalnom prostoru, u čemu potporu daje Europska komisija, ali i nacionalnih institucija u jačanju otpornosti društva na manipulacije informacijama. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek navela je kako se jačanje neovisnih i slobodnih medija, poticanje otpornosti društva na dezinformacije, podrška novinarstvu i medijima, kao i financiranja projekata koji podupiru profesionalno novinarstvo, prepoznaje kao jedan od osnovnih elemenata europskog štita za jačanje demokracije.
- Tiskani mediji se prepoznaju kao rezervoar profesionalnog novinarstva koje je važno - kazala je ministrica.
Iako se suzdržala od ocjene tko može više konstruktivno doprinijeti, napominjući kako to možemo svi.
- Mi iz pozicije politike u komunikaciji s novinarima i medijima tako da budemo precizni, pravovremeni u svojim odgovorima, da dajemo potpune informacije. S druge strane mediji, koji i sami traže način da pobjegnu iz nemoguće i besmislene trke da se bude prvi bez obzira je li informacija provjerena - rekla je Obuljen Koržinek.
Ključni stupovi koje moramo osigurati da bi se profesionalno i konstruktivno novinarstvo razvijalo, jest očuvanje osnovnih postulata neovisnosti, slobode i profesionalizma. Drugi je financijska stabilnost što je na ovako malom tržištu iznimno teško, jer se s jedne strane ne može osloniti na komercijalne prihode, a s druge strane ako država previše intervenira postoji rizik od uplitanja, a treći stup je edukacija.
- Svjesni smo da mediji ne samo u Hrvatskoj, nego svugdje, gube publiku i trku s društvenim mrežama. Nažalost, velik dio građana ne vidi razliku između profesionalnih medija i informacija, a često i dezinformacija na društvenim mrežama. Zato su programi medijske pismenost iznimno važni - poručila je ministrica.
Konstruktivno novinarstvo je nešto što može pomoći društvu u cjelini, ali i medijima da prestanu gubiti publiku i ponovno zauzmu važno mjesto i ulogu koju imaju u svakom demokratskom društvu, zaključila je Obuljen Koržinek.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+