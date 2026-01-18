Obavijesti

News

Komentari 0
BIJELA KUĆA OP

Mediji: Trump traži milijardu $ za članstvo u Odboru za mir; Bijela kuća: 'To nije istina'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Mediji: Trump traži milijardu $ za članstvo u Odboru za mir; Bijela kuća: 'To nije istina'
Foto: Reuters

Bijela kuća je priopćila da Bloombergovo izvješće pogrešno te su naglasili da ne postoji cijena za pridruživanje Odboru za mir, prenosi Reuters

Admiral

Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa želi da države plate milijardu dolara kako bi ostale u njegovom Odboru za mir, prenio je Bloomberg News, pozivajući se na nacrt povelje o osnivanju tog tijela za koje dio američkih medija tvrdi da je zamišljeno kao alternativa Ujedinjenim narodima. 

Osnivanje Odbora za mir najavljeno je ovaj tjedan, nekoliko mjeseci nakon što je postignuto krhko primirje u Gazi, kao tijelo za nadzor demilitarizacije i obnove Gaze, kao i uspostavljanje prijelazne palestinske vlade. No, američki mediji na temelju nacrta povelje sada pišu da je Trump zamislio odbor kao instituciju sa širim ovlastima, svojevrsnu alternativu Ujedinjenim narodima, organizaciji koju dugo kritizira. 

GRENLAND MU JE 'TROFEJ' Analitičarka: Trump prijetnjom carinama želi podijeliti Europu
Analitičarka: Trump prijetnjom carinama želi podijeliti Europu

- Velika mi je čast objaviti da je osnovan ODBOR ZA MIR. Njegovi članovi uskoro će biti objavljeni, no sa sigurnošću mogu reći da je riječ o Najboljem i Najprestižnijem odboru koji je ikad igdje formiran - napisao je Trump u petak na svojoj društvenoj mreži Truth Social. 

Bloomberg u nedjelju piše da je odbor u povelji opisan kao „međunarodna organizacija kojoj je cilj promicati stabilnost, obnoviti pouzdano i zakonito upravljanje te osigurati trajan mir na područjima pogođenima ili pod prijetnjom sukoba“.

Atlantic piše kako će više informacija biti objavljeno na nadolazećem Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu koji kreće u ponedjeljak. Američki predsjednik najavio je da će se odbor sastojati od „najvažnijih čelnika najvažnijih nacija“.

SANKCIJE, CARINE... Krizni sastanak predstavnika EU-a usred Trumpovih prijetnji
Krizni sastanak predstavnika EU-a usred Trumpovih prijetnji

Bloomberg piše kako bi Trump bio njegov inauguracijski predsjednik i odlučivao o tome tko je član, a svaka država bi sudjelovala u radu tog tijela ne duže od tri godine od stupanja povelje na snagu, osim ako uplati milijardu dolara. 

Odluke bi se donosile glasom većine država, no uz potvrdu predsjednika tog tijela, prenosi američki medij. 

Bijela kuća je priopćila da Bloombergovo izvješće pogrešno te su naglasili da ne postoji cijena za pridruživanje odboru, prenosi Reuters. 

NASILJE NA SVE STRANE SAD na rubu: 'Pentagon stavio 1.500 vojnika u pripravnost zbog nemira u Minnesoti'
SAD na rubu: 'Pentagon stavio 1.500 vojnika u pripravnost zbog nemira u Minnesoti'

- To jednostavno pruža stalno članstvo partnerskim državama koje pokažu duboku predanost miru, sigurnosti i blagostanju - napisala je Bijela kuća na platformi X. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina
PLJESAK I SUZE TISUĆU LJUDI

Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina

Iako se odlazak u mirovinu planira mjesecima, iznenađenje koje je dočekalo ravnateljicu pripremalo se u potpunoj tajnosti tjedan dana. Mara, kako sama priznaje, nije naslutila apsolutno ništa
Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi
PRIPREMITE SE

Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi

Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo
Milanović: 'Postoji prihvatljivo rješenje za Grenland, prisjetimo se modela iz doba Hladnog rata'
SVE GLASNIJE PRIJETNJE SAD-A

Milanović: 'Postoji prihvatljivo rješenje za Grenland, prisjetimo se modela iz doba Hladnog rata'

Milanović je naglasio pravo Grenlanđana na samoodređenje, istaknuvši kako nikakav sigurnosni razlog ne može biti iznad toga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026