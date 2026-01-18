Obavijesti

SANKCIJE, CARINE...

Krizni sastanak predstavnika EU-a usred Trumpovih prijetnji

Piše HINA.,
Foto: Reuters

Predstavnici zemalja članica Europske unije će se sastati u nedjelju na posebnoj sjednici nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio sankcijama zbog Grenlanda, javlja njemačka agencija dpa

Cipar, koji je na čelu rotirajućeg predsjedništva Vijeća EU-a, kasno u subotu je objavio da je kao odgovor na najnovije najave Sjedinjenih Američkih Država sazvan izvanredan sastanak na razini veleposlanika u nedjelju poslijepodne. Trump je rekao da će SAD uvesti dodatne 10-postotne carine na uvoz iz osam europskih zemalja od 1. veljače zbog spora o Grenlandu.

Trump kaže da SAD pregovara s NATO-om o Grenlandu; odlazi na Floridu 04:13
Trump kaže da SAD pregovara s NATO-om o Grenlandu; odlazi na Floridu | Video: 24sata/Reuters

U više navrata je rekao da želi posjedovati Grenland kako bi mogao zajamčiti sigurnost u Arktiku s obzirom na prijetnju koju prema njemu predstavljaju Kina i Rusija.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social rekao da će se carine odnositi na sav američki uvoz iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske te će narasti na 25 posto od lipnja ako se ne postigne sporazum kojim bi SAD kupio Grenland.

Uglavnom autonoman Grenland je dio teritorija Danske, članice NATO-a.

Grenland je rekao da ne želi postati dijelom SAD-a, a članice NATO-a da SAD-u ne treba kontrola nad otokom kako bi štitio Arktik.

Nije poznato hoće li se na sastanku u nedjelju raspravljati o mogućim protumjerama.

EU ima instrument kojim se može braniti od trgovinskog pritiska, odnosno u situacijama kada treća zemlja pokuša koristiti trgovinske mjere kako bi blok ili neku njegovu članicu prisilila da donese određenu odluku.

Instrument dozvoljava uvođenje protucarina i mnogih drugih mjera, no predviđen je za situacije u kojima su iscrpljene sve druge mogućnosti.

Zemlje kojima je Trump zaprijetio carinama su ovog tjedna najavile raspoređivanje vojnog osoblja za izviđačku misiju na Grenlandu u sklopu danske vježbe "Arctic Endurance", organizirane sa saveznicima NATO-a.

