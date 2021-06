Dvanaest medijskih tvrtki mora platiti ukupno 1,1 milijun australskih dolara kazne zbog objave dijelova optužnice protiv bivšeg vatikanskog rizničara Georgea Pella za seksualno zlostavljanje djece, odredio je Australski sud u petak.

Kardinala Pella, bivšeg vatikanskog rizničara i nekadašnjeg savjetnika pape Franje, porota je u prosincu 2018. osudila za seksualno zlostavljanje dvojice dječaka u katedrali u Melbourneu 1996. godine. Osuđen je na šest godina zatvora pod optužbom za seksualno zlostavljanje djece, a proveo je 405 dana u zatvoru u Melbourneu zbog pet presuda prije nego što je pušten na slobodu. Australski Visoki sud u travnju prošle godine jednoglasno je poništio presudu.

Medijima je bilo zabranjeno izvještavati o procesu i presudi iz 2018. godine kako ona ne bi utjecala na drugo suđenje, koje je kasnije odbačeno. Dio australskih medija ipak je pisao o slučaju, te se 12 medija i 18 novinara zbog toga koncem prošle godine našlo na optuženičkoj klupi.

Nakon što je država pristala odbaciti sve optužbe protiv novinara i urednika, dvanaest medija, većinom u vlasništvu tvrtke Nine Entertainment Co i News Corpa Ruperta Murdocha, u veljači ove godine priznalo je krivnju za kršenje naredbe o zabrani otkrivanja informacija iz procesa.

Sudac Visokog suda savezne države Viktorije John Dixon u petak je donio presudu nakon što je utvrdio kako su medijske kuće "ugrozile naredbu o zabrani umanjujući njezin smisao ili učinkovitost izvještavajući suprotno njezinim odredbama".

Kazao je kako ne prihvaća obranu medijskih kuća da su zabranu prekršile u iskrenom uvjerenju da njihov način izvještavanja nije suprotan odredbama zabrane.

Među optuženima su Sydney Morning Herald, Australian Financial Review, radiostanice 2GB i Channel Nine, a najvišu zbirnu kaznu, u visini 450 tisuća australskih dolara (oko 2,1 milijun kuna), mora platiti list The Age u vlasništvu Nine Entertainmenta, dok portal news.com.au News Corpa mora za samo jedan online članak platiti kaznu od 400 tisuća australskih dolara (oko 1,9 milijun kuna).