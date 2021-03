Veledrogerija Medika od danas obustavlja isporuku lijekova i medicinskog materijala svim bolnicama zbog duga od 2,1 milijarde kuna, potvrdio je u utorak predsjednik Uprave Medike Jasminko Herceg.

- Već šest mjeseci razgovaramo dopisima s Vladom i ministarstvom, moramo zaštititi naše dobavljače. Ne bih komentirao izjave premijera. Mislim da se obaveze moraju platiti, što se prije one plate, to će kamioni prije krenuti u opskrbu - kazao je Herceg na presici održanoj u 15 sati.

- Dug prema našoj veledrogeriji narastao je na više od dvije milijarde kuna. U ovom kvartalu isporučili smo robu u vrijednosti od oko milijardu kuna, a platili su nam najviše sto milijuna kuna - rekao je Herceg.

Iz Medike su se iz tog razloga odlučili da neće isporučivati lijekove bolnicama koje ne poštuju zakonske rokove plaćanja od 60 dana, a to je 98 posto bolnica u Hrvatskoj. Jedna od rijetkih bolnica kojima će biti isporučeni lijekovi je bolnica u Lovranu.

- S obzirom na to da iz Vlade nema nikakvog odgovora, čak ni najave razgovora na naša upozorenja mi smo odlučili da od danas nijedna kutija lijeka neće otići ni u jednu bolnicu koja ne poštuje zakonske rokove plaćanja od 60 dana, a to su sve bolnice u Hrvatskoj osim one u Lovranu. Vladajući ne nude nikakvo rješenje, ministar zdravstva Vili Beroš više se ni ne javlja na telefon - rekao je Herceg.

Veledrogerija trenutno potražuje 2,1 milijarde kuna, a zbog velikog duga koji im nije isplaćen u pitanje se dovode i plaće zaposlenika Medike.

- U pitanje dolaze obaveze prema toj istoj državi, ali i naša obaveza isplate plaća zaposlenicima Medike. Mislim da oni ne vrijede ništa manje no drugi zaposlenici. Ne bih govorio o tome da netko nekoga ucjenjuje. Ucjena je vrlo teška riječ. Odgovoran je onaj koji nije platio na vrijeme - rekao je Herceg.

Podsjetimo, zadnjih mjesec dana veledrogerije upozoravaju da više ne mogu kreditirati bolnice i ljekarne jer je dug dosegao 6,5 milijardi kuna. No, na njihove pokušaje da se problem riješi nije bilo konkretnih poteza pa se dugovi gomilaju, ali sad već i za lijekove koji se izdaju na recept.

Na probleme je prije tjedna dana upozorila i Koordinacija veledrogerija pri HUP-u koja je istaknula da bi 'opskrba lijekovima uskoro moga postati ograničena, što će najviše osjetiti pacijenti'.

Naglasili su da situacija nikad nije bila gora te da se dug od prosinca do kraja veljače povećao za 900 milijuna kuna. Rekli su i kako je čak 20 posto bolnica od početka godine potpuno prestalo plaćati lijekove, a dug je dostigao 4 posto državnog proračuna.