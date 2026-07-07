Medikol odgovorio Ivani Kekin: 'Tužbe nisu zastrašivanje, nego zaštita ugleda i zaposlenika'

Poliklinika Medikol odbacila je u utorak tvrdnje Kluba Možemo! da su tužbe podnesene protiv zastupnice Ivane Kekin SLAPP tužbe, odbacivši ocjenu političke platforme da se radi o zlonamjernim postupcima s ciljem zastrašivanja i onemogućavanja njezinog javnog djelovanja. Iz Poliklinike Medikol odgovorili su kako su građanske tužbe jedini način da se zastupnicu Kekin, zaštićenu saborskim imunitetom, upozori na ono što nazivaju neargumentiranim prozivanjem, nakon što je, kako tvrde, opetovano u javnom prostoru manipulirala i iznosila neistine.

Iz Medikola navode da je Zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje donesen radi zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi, te da se Kekin, kao zastupnica zaštićena saborskim imunitetom, ne može smatrati osobom na koju se taj zakon odnosi.

"Ivana Kekin nije ništa od navedenoga, već je političarka i saborska zastupnica zaštićena saborskim imunitetom, koja zahvaljujući privilegiranoj političkoj funkciji uživa i značajnu medijsku vidljivost", stoji u priopćenju Uprave Poliklinike Medikol.

Poručuju da su tužbe podnesene zbog sustavnog iznošenja neistina i s ciljem zaštite ugleda, dok su financijski iznosi u tužbama, kako tvrde, postavljeni sukladno sudskoj praksi za neimovinsku štetu zbog narušavanja časti i ugleda.

"Poliklinika Medikol ostaje fokusirana na dobrobit pacijenata i pružanje vrhunske medicinske usluge te na zaštitu svojih zaposlenika od obmanjujućih i lažnih tvrdnji zastupnice Kekin", navodi se u priopćenju, uz poziv Kekin da prestane unositi nemir među onkološke pacijente.

Kekin je ranije u utorak, nakon što je službeno upoznata sa sedam građanskih tužbi koje je protiv nje podnio Medikol, izjavila da ju sedam ili 77 tužbi neće spriječiti da postavlja pitanja. Upitala je čijim novcem Medikol financira tužbe protiv nje, tvrdeći da je više od polovine njegovih prihoda za prošlu godinu došlo od hrvatskih građana za PET/CT pretrage.

Predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić ocijenila je da se radi o klasičnim SLAPP tužbama, odnosno zlonamjernim tužbama s ciljem zastrašivanja, financijskog iscrpljivanja i onemogućavanja javnog djelovanja. Izrazila je nadu da će se na ovom slučaju prvi put testirati primjena Zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, koji sudovima omogućuje da odbace SLAPP tužbe i prije glavne rasprave.