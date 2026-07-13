Medikol uzvratio Kekin i Benčić: Objavite sve dokumente koje planirate predati DORH-u!

Poliklinika Medikol pozvala je u ponedjeljak saborske zastupnice Možemo! Ivanu Kekin i Sandru Benčić da javno objave svu dokumentaciju koju namjeravaju predati DORH-u, odbacivši njihove navode o navodnim nezakonitostima u poslovanju poliklinike kao netočne i politički motivirane.

Zastupnice Kekin i Benčić najavile su danas da će DORH-u predati dokumentaciju za koju tvrde da pokazuje nezakonitosti i netransparentno postupanje u poslovanju Medikola, posebice u odnosu s riječkim KBC-om, te su pozvale nadležne institucije da ispitaju njihove navode, a Medikol je potom u priopćenju naveo da zastupnice nisu iznijele nove činjenice, nego ponovno iznose optužbe koje se, kako tvrdi, odnose na razdoblje od 2011. godine.

"Ni tada, unatoč višegodišnjem interesu nadležnih institucija, te optužbe nisu rezultirale utvrđivanjem nezakonitosti, a danas se iste tvrdnje ponovno iznose bez novih činjenica ili dokaza", ističe se u priopćenju.

Poliklinika navodi da već 30 godina posluje u skladu sa zakonom, da ima važeće ugovore sa svim javnim partnerima te da je tijekom poslovanja prošla različite oblike nadzora koji su, kako tvrdi, potvrdili zakonitost njezina rada i poštivanje profesionalnih standarda.

Medikol odbacuje i tvrdnje da je odgovoran za probleme hrvatskog zdravstvenog sustava, ističući da mu se iz proračuna HZZO-a godišnje isplaćuje 0,297 posto sredstava te da je omogućio PET/CT dijagnostiku za više od 155.000 pacijenata.

Navodi i da je jedan od 3222 privatna ugovorna partnera HZZO-a, među kojima su ordinacije obiteljske i dentalne medicine, ginekološke i pedijatrijske ordinacije te ljekarne, ocjenjujući da se kritike Možemo! selektivno usmjeravaju isključivo prema toj poliklinici, a ne prema privatnim pružateljima zdravstvenih usluga općenito.

Medikol smatra da je aktualni istup Možemo! odgovor na građanske tužbe koje je podnio protiv Ivane Kekin zbog, kako tvrdi, višemjesečne kampanje protiv poliklinike kojom joj se nanosi šteta. Odbacuje tvrdnje Ivane Kekin da je riječ o SLAPP tužbama te navodi da se zastupnica pritom neopravdano poziva na zaštitu predviđenu za novinare, zviždače i aktiviste.