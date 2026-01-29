Međimurac ostao bez više od 100.000 eura, nasjeo na lažnu kripto priču. Policija ih traži

Preloški policajci dobili su kaznenu prijavu 53-godišnjaka koji je tijekom proteklih mjeseci postao žrtva prijevare povezane s navodnim investiranjem u kriptovalute, pri čemu je ostao bez više od 100.000 eura. Prema dosad utvrđenim činjenicama, oštećeni je početkom 2025. godine putem društvene mreže naišao na oglas koji je promovirao ulaganje u kriptovalute uz zajamčenu zaradu. Nakon otvaranja oglasa, putem aplikacije za razmjenu poruka stupio je u kontakt s nepoznatim stranim državljaninom koji se predstavio kao broker te mu ponudio ulaganje putem online platforme.

Vjerujući u vjerodostojnost ponude, 53-godišnjak je instalirao aplikaciju putem dostavljene poveznice, u kojoj su bile vidljive njegove uplate i navodna dobit. U razdoblju od ožujka do svibnja 2025. godine, u više transakcija uplatio je ukupno više od 100.000 eura na različite inozemne račune, dok mu je aplikacija istodobno prikazivala fiktivnu dobit u iznosu od nekoliko desetaka tisuća eura.

Kada je zatražio isplatu uloženih sredstava i dobiti, od njega je zatražena dodatna uplata, što je odbio, nakon čega je komunikacija s navodnim brokerom prekinuta.

Nedugo potom, oštećenog je kontaktirao drugi nepoznati strani državljanin koji se predstavio kao djelatnik navodne „pravne službe za pomoć oštećenima“. Uvjerio je 53-godišnjaka da može povratiti izgubljeni novac uz plaćanje dodatnih troškova, zbog čega je oštećeni u razdoblju od svibnja do kolovoza 2025. godine uplatio još nekoliko desetaka tisuća eura.

Nakon što je odbio daljnje uplate, ponuđen mu je novi oblik „pomoći“, prema kojem su na njegov bankovni račun počele pristizati uplate trećih osoba. Prema dobivenim uputama, taj je novac prosljeđivao na druge račune, pri čemu je preko njegovog računa prošlo više desetaka tisuća eura, koje nije zadržao za sebe.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja, a protiv počinitelja će zbog kaznenog djela prijevare biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Savjeti i preporuke građanima - kako se zaštititi od lažnih ulaganja u kriptovalute:

Budite sumnjičavi prema oglasima koji obećavaju zajamčenu i brzu zaradu - u financijskim ulaganjima ne postoji sigurna i brza dobit.

Ne vjerujte nepoznatim osobama koje vas kontaktiraju putem društvenih mreža ili aplikacija za poruke i nude ulaganja ili financijsku pomoć.

Ne instalirajte aplikacije niti otvarajte poveznice koje vam šalju nepoznate osobe, osobito ako se radi o financijskim platformama.

Nikada ne uplaćujte dodatni novac kako biste "oslobodili" ili povratili već uložena sredstva - to je čest oblik dodatne prijevare.

Ne pristajte biti posrednik u financijskim transakcijama za druge osobe, jer time možete postati dio kaznenog djela.

Prije bilo kakvog ulaganja, provjerite je li platforma registrirana i nadzirana od strane nadležnih financijskih institucija.

Ako posumnjate u prijevaru, odmah prekinite komunikaciju i obavijestite policiju.



Pravovremena reakcija i oprez mogu spriječiti velike financijske gubitke i dodatne pravne posljedice.