Međimurje: Dvoje osumnjičenih za lažne dojave i uzbunjivanje

Dvoje osumnjičenih u Međimurju lažnim je dojavama u siječnju i veljači ove godine angažiralo žurne službe, a nakon kriminalističkog istraživanja, protiv oboje će biti podnesene kaznene prijave, priopćila je policija u četvrtak. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 30-godišnjakom i 35-godišnjakinjom utvrđena je sumnja da su u odvojenim slučajevima lažno prijavljivali hitne situacije, nepotrebno aktivirajući žurne službe. Prema policijskim navodima, 35-godišnjakinja je krajem veljače ove godine telefonom lažno obavijestila Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske da je žrtva obiteljskog nasilja te zatražila smještaj u sigurnu kuću.

U drugom slučaju, 30-godišnjak je sredinom siječnja 2026. u više navrata upućivao lažne pozive na broj 194, tražeći hitnu intervenciju. Po dolasku djelatnika hitne medicinske pomoći odbio je pregled i medicinsku pomoć.

Policija ističe kako su takve lažne dojave zahtijevale žurno postupanje policije i hitne pomoći, čime su osumnjičeni ostvarili obilježja kaznenog djela lažne uzbune. Protiv oboje će biti podnesene kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.