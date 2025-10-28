Obavijesti

Međimurje: Policija uhitila petorku zbog dilanja kokaina

Sumnja se kako je petorka u razdoblju od ožujka 2022. do travnja 2025. godine na području grada Čakovca i šire okolice preprodavala kokain raznim konzumentima

Pet osoba s područja Čakovca i okolice u dobi od 28 do 40 godina osumnjičeno je za višegodišnju preprodaju kokaina, priopćila je u utorak međimurska policija nakon dovršenog višemjesečnog istraživanja, a protiv osumnjičenih dilera će podnijeti kaznenu prijavu. Nakon opsežnog kriminalističkog istraživanja policija sumnja da su 28-godišnjakinja, 38-godišnjak, 40-godišnjak te dvojica 36-godišnjaka počinili više kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu, pretražene su njihove obiteljske kuće, stanovi, poslovni prostori i osobni automobili na području Čakovca i Nedelišća, a pronađeno je i oduzeto nekoliko mobitela te digitalnih vaga za precizno mjerenje.

Sumnja se kako je petorka u razdoblju od ožujka 2022. do travnja 2025. godine na području grada Čakovca i šire okolice preprodavala kokain raznim konzumentima.

Zbog počinjenja kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, protiv osumnjičenih će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, priopćila je policija.

