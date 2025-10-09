Međimurska skupština prihvatila rebalans proračuna

Obavijesti

Vijećnici izglasali

Proračunska sredstva smanjena su rebalansom za 4,33 posto, no predsjednik Skupštine Dragutin Glavina ocijenio je da proračun potvrđuje stabilnost županijskih financija

Međimurska Županijska skupština prihvatila je u četvrtak prvi rebalans proračuna, koji sada iznosi oko 143,3 milijuna eura, te su njime osigurana dodatna sredstva za potpore mladima, kulturu, sport, razvoj međimurskog identiteta te primarnu zdravstvenu zaštitu. Za potpore učenicima i studentima ukupno će se u ovoj godini izdvojiti 524.000 eura.

Vijećnici su potvrdili odluku o jednokratnoj pomoći redovitim studentima – po 100 eura za 2200 studenata – te podržali ranije najavljenu mjeru prema kojoj će svih 3800 srednjoškolaca dobiti po 80 eura.

Proračunska sredstva smanjena su rebalansom za 4,33 posto, no predsjednik Skupštine Dragutin Glavina ocijenio je da proračun potvrđuje stabilnost županijskih financija. „Po prvom rebalansu jasno je da se sredstva raspoređuju u skladu s prioritetima i potrebama naših građana“, rekao je.

MANJI DEFICIT Rebalans otkrio: Vlada si otvara prostor za još 305 mil. € duga
Rebalans otkrio: Vlada si otvara prostor za još 305 mil. € duga

Župan Matija Posavec naglasio je da rebalans pokazuje održivost planiranja. Kao primjer naveo je javni poziv za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima, na koji se prijavilo više od 360 građana. „Poziv smo morali zatvoriti odmah nakon otvaranja zbog ogromnog interesa, pa smo sredstva povećali sa 100.000 na 250.000 eura“, istaknuo je.

Posebno se osvrnuo na ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, najavivši cjelovitu obnovu Učeničkog doma u Čakovcu. Za tu je investiciju, dodao je, usvajanjem amandmana saborskog zastupnika Ivice Bakse osigurano dodatnih 2,8 milijuna eura. „Ovo je najveći ulagački ciklus u obrazovanje do sada“, rekao je Posavec.

Govoreći o širem okviru financiranja, upozorio je na negativan učinak odluke Vlade kojom su smanjeni prihodi i rashodi za decentralizirane funkcije. „Hrvatska zajednica županija zalaže se da se taj model promijeni od iduće godine“, poručio je.

