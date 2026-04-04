PRISJEĆAMO SE STRADALIH

Međunarodni dan svjesnosti o opasnosti od mina:'Svijet bez mina - zajednički cilj i obveza'

Piše HINA,
Hrvatska je 1. ožujka 2026. službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, odnosno  ispunila je obvezu razminiranja svih minski sumnjivih područja

Obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina, koji podsjeća na trajne posljedice mina i snagu zajedničkog djelovanja, poručuje u subotu Ravnateljstvo civilne zaštite ističući da dovršetkom razminiranja ne prestaje odgovornost Hrvatske u izgradnji svijeta bez mina.

Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju obilježava se svake godine 4. travnja, a proglašen je u prosincu 2005. na 60. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda, donošenjem Rezolucije o pomoći u protuminskom djelovanju.

- Na ovaj dan prisjećamo se svih stradalih, izražavamo zahvalnost svima koji su sudjelovali u razminiranju te nastavljamo podizati svijest o važnosti protuminskog djelovanja  jer svijet bez mina nije samo cilj, već i odgovornost koju dijelimo - poručuju iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a povodom Međunarodnog dana.

Podsjećaju pritom na završetak razminiranja Hrvatske kao na jedno od najvećih sigurnosnih i humanitarnih postignuća, iza čega stoje godine ulaganja, znanja, međunarodne suradnje te, prije svega, hrabrosti i predanosti pirotehničara koji su svakodnevno riskirali svoje živote.

- No završetkom razminiranja odgovornost Hrvatske ne prestaje - ono dobiva novu dimenziju - poručuju iz Civilne zaštite.

Podsjetimo, Hrvatska je 1. ožujka 2026. službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, odnosno  ispunila je obvezu razminiranja svih minski sumnjivih područja. Riječ je o obvezi razminiranja koju je preuzela kao država stranka Ottawske konvencije odnosno Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju.

- Kao država potpisnica, Hrvatska ostaje snažno predana njezinoj punoj provedbi, s posebnim naglaskom na međunarodnu suradnju i pomoć. Na temelju vlastitog iskustva, Hrvatska će nastaviti aktivno doprinositi globalnim naporima kroz prijenos znanja, obuku stručnjaka, tehničku podršku i sudjelovanje u međunarodnim projektima razminiranja - navode iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a.

U narednom razdoblju, dodaju, dodatni fokus bit će usmjeren na pružanje konkretne pomoći državama koje se i dalje suočavaju s minsko-eksplozivnim prijetnjama, osobito kroz jačanje njihovih kapaciteta, razvoj održivih sustava protuminskog djelovanja te zaštitu civilnog stanovništva. Hrvatska će, u suradnji s međunarodnim partnerima, nastaviti biti pouzdan i aktivan dionik u izgradnji svijeta bez mina.

Od 1996. godine u Hrvatskoj je od mina stradalo 612 osoba, od čega 208 smrtno, uključujući i 41 pirotehničara. U razminiranje uloženo je više od milijardu eura, uklonjeno je gotovo 107.000 minsko-eksplozivnih sredstava i 470.000 neeksplodiranih sredstava.

