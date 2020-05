Medved: Milanović je postupio neprimjereno, to nije sabotaža

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u petak je postupanje predsjednika Zorana Milanovića u Okučanima ocijenio potpuno neprimjerenim te odbacio tvrdnju da je riječ o sabotaži istaknuvši da je na sastancima u vezi s obilježavanjem 25. obljetnice "Bljeska" bio Milanovićev savjetnik Mareković.

- Ono što možemo konstatirati da je postupanje predsjednika države danas poglavito u toj prigodi potpuno neprimjereno - istaknuo je ministar Medved u "Temi dana" HTV-a, komentirajući što je 25. obljetnica vojno-redarstvene operacije "Bljesak" u Okučanima bila zasijenjena incidentom koji se dogodio - predsjednik Republike Zoran Milanović je prije početka samog protokola odlučio napustiti Okučane zbog toga što su pojedinci na majicama nosili simbole, obilježja HOS-a, "Za dom spremni".

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović otišao s obilježavanja operacije "Bljesak"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Medved je rekao da je prije desetak dana organizirao nekoliko sastanaka u vezi pripreme obilježavanja 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Bljesak" na koje je pozvao i savjetnika predsjednika generala Marijana Marekovića, te ministarstva obrane i unutarnjih poslova te da su temeljito pripremali sve detalje vezano za obljetnicu, vodeći računa o okolnostima koronavirusa.

Istaknuo je da je Ministarstvo hrvatskih branitelja sve detalje obilježavanja 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Bljesak" u Okučanima koordiniralo i usklađivalo s Uredom predsjednika, s Ministarstvom obrane i s Ministarstvom unutarnjih poslova.

- Mi nismo mogli utjecati na određene detalje koje je predsjednik Milanović pronašao kao sporne ni na koji način. Dakle, poduzeli smo sve kako bismo organiziranje 25. obljetnice, odnosno obilježavanje, proveli u skladu s mjerama koje su na snazi, na dostojanstven način. To smo i učinili, ali postupanje predsjednika Milanovića ni na koji način ne može biti prihvatljivo. Smatramo ga apsolutno neprimjerenim - istaknuo je Medved.

- Očito je da predsjednik Milanović i ove obljetnice pa na žalost i 25. obljetnicu vojno-redarstvene operacije 'Bljesak' koristi sa upućivanjem poruka koje doprinose podijeli društva što smatram da nije dobro. I poziv je svima nama koji djelujemo u javnom prostoru, koji imamo mogućnost upućivati javne poruke da se suzdržimo od takvih postupanja, odnosno da svojim djelovanjem, svojom retorikom doprinosimo zajedništvu hrvatskoga društva temeljenu na onim vrijednostima iz Domovinskog rata - rekao je Medved.

Na pitanje kako komentira što predsjednik Milanović kaže da se do sada nikad nije dogodilo da u protokolu bude "Za dom spremni", da se radi o namjernoj sabotaži i za to krivi organizatora, točnije njegovo ministarstvo, Medved kaže da ni na koji način to ne stoji.

- Dakle, predsjednik države je organizirao 2015. godine u Zagrebu veliki vojni mimohod, gdje je bila zastava HOS-a. Ta zastava HOS-a je redovito na obljetnici 'Oluje', redovito je na Danu sjećanja u Vukovaru, dakle u svim službenim programima koje organizira Republika Hrvatska ta zastava je prisutna - rekao je Medved.

- I ono što također želim kazati da je savjetnik predsjednika general Mareković osobno nazočio u timu zajedno sa obiteljima poginulih, zajedno sa udrugama iz Domovinskog rata, u toj delegaciji kod polaganja vijenca - dometnuo je ministar.

Na tvrdnju da je danas to obilježje bilo i na vijencu i na majicama, a nije bilo na zastavama, Medved je ponovio da nije prvi put da se to obilježje pojavljuje.

- A u konačnici ova Vlada je osnovala Vijeće za suočavanje s prošlošću i ono što se danas dogodilo u Okučanima i postupanje pripadnika HOS-a sa svojim oznakama je upravo na tragu zaključaka i preporuka toga Vijeća - poručio je.

Upitan, smatra li da je to sve dio predizborne kampanje jer su izbori vrlo brzo, Medved je rekao da "na žalost možemo prepoznati ovdje određene segmente, odnosno postupanje koje je usmjereno prema kampanji što nikako nije dobro poglavito ako govorimo o nazočnosti, odnosno upućivanju poruka na obljetnicama".

- Usmjerimo se na obljetnice, na odavanje počasti našim poginulim hrvatskim braniteljima, na snaženju i hrabrenju preživjelih hrvatskih branitelja i na očuvanje svih onih pozitivnih vrijednosti, odnosno onog zajedništva koje smo imali u Domovinskom ratu - poručio je ministar Medved.