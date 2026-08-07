Obavijesti

News

Komentari 100
BRANITELJSKE MIROVINE

Medved: Mirovine će rasti za 201.304 ljudi. To je više od 70 posto svih branitelja

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 2 min
Medved: Mirovine će rasti za 201.304 ljudi. To je više od 70 posto svih branitelja
Knin: Predstavljanje treće knjige iz trilogije Domovinski rat, monografska knjiga “1995.” | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ministar Medved objavio je kako 265.417 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji prima mirovinu i da će rasti mirovine za borbeni sektor. Rast će mirovine i za neborbeni sektor

Na konferenciji za medije u Ministarstvu hrvatskih branitelja najavljene su izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba.

Izmjene predstavljaju potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved; ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić; državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić i ravnateljica Uprave za mirovinski sustav u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Melita Čičak.

- Ovi prijedlozi pripremljeni su s ciljem povećanja mirovina hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Potrebno je naglasiti i činjenicu da se ovdje radi o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je usvojeno 2002. godine - istaknuo je Tomo Medved.

Podsjetio je kako je Vlada od 2016. ukinula čak dva umanjenja koja su ranije Vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja.

VEĆE PENZIJE Medved: Zakoni o braniteljima idu u javno savjetovanje
Medved: Zakoni o braniteljima idu u javno savjetovanje

Ministar Medved objavio je kako 265.417 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji prima mirovinu i da će rasti mirovine za borbeni sektor. Rast će mirovine i za neborbeni sektor. 

 - 95.359, mirovinu prima prema općem Zakonu o mirovinskom osiguranju, 72.636 prema braniteljskom zakonu, a još 68.269 prema općem zakonu uz primjenu prava iz braniteljskog zakona - rekao je.

 - Mirovine će rasti za 201.304 ljudi, što je više od 70 posto svih branitelja. Novi zakoni na snagu stupaju 1. siječnja, a za njihovu provedbu u državnom proračunu bit će osigurano dodatnih 88,5 milijuna eura na godišnjoj razini - naglasio je Medved. 

Prijedlog izmjene predstavio je državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.

 - 104.560 branitelja dobit će dodatak za mirovinu koji će iznositi tri eura po mjesecu sudjelovanja na bojištu, dok će za neborbeni sektor dodatak biti 0.5 eura - rekao je Nekić. 

 - Ukidaju se umanjenja koja su uvedena 2002. i koja su iznosila osam posto za mirovine do 3000 kuna, zatim 16 posto i 20 posto za mirovine iznad 5000 kuna. Ukidanjem smanjenja doći će do povećanja prosječne mirovine za 80 eura - rekao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

Ravnateljica Uprave za mirovinski sustav, Melita Čičak rekla je da je srpnju bilo 33.827 korisnika mirovina za djelatne vojne osobe, policijske službenike i druge ovlaštene službene osobe. Prosječna mirovina iznosila je 1.000,87 eura, a prosječni mirovinski staž 33 godine i šest mjeseci.

Prema projekciji Ministarstva, izmjena bi 2027. obuhvatila oko 34.000 korisnika, a njihove bi mirovine u prosjeku porasle za 70 eura mjesečno. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 100
Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga
POREČ

Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga

Oni su nastavili sa svojim jelom, nazdravljanjem, dizanjem čaša i boca. Čak su nam smetali dok smo u panici kupili crijeva kako bismo pokušali ugasiti požar, rekao je vlasnik
DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!
TEŠKO PRISTUPAČNA PLAŽA

DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!

Bez obzira na teren i okolnosti, naša misija ostaje ista - stići do pacijenta i pružiti pomoć kada je najpotrebnija - objavilo je Ministarstvo zdravstva na Facebooku
UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila
NOVI DETALJI

UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila

Nakon obavljenog očevida tijela svih troje smrtno stradalih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026