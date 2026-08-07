Medved: Mirovine će rasti za 201.304 ljudi. To je više od 70 posto svih branitelja

Na konferenciji za medije u Ministarstvu hrvatskih branitelja najavljene su izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba.

Izmjene predstavljaju potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved; ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić; državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić i ravnateljica Uprave za mirovinski sustav u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Melita Čičak.

- Ovi prijedlozi pripremljeni su s ciljem povećanja mirovina hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Potrebno je naglasiti i činjenicu da se ovdje radi o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je usvojeno 2002. godine - istaknuo je Tomo Medved.

Podsjetio je kako je Vlada od 2016. ukinula čak dva umanjenja koja su ranije Vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja.

Ministar Medved objavio je kako 265.417 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji prima mirovinu i da će rasti mirovine za borbeni sektor. Rast će mirovine i za neborbeni sektor.

- 95.359, mirovinu prima prema općem Zakonu o mirovinskom osiguranju, 72.636 prema braniteljskom zakonu, a još 68.269 prema općem zakonu uz primjenu prava iz braniteljskog zakona - rekao je.

- Mirovine će rasti za 201.304 ljudi, što je više od 70 posto svih branitelja. Novi zakoni na snagu stupaju 1. siječnja, a za njihovu provedbu u državnom proračunu bit će osigurano dodatnih 88,5 milijuna eura na godišnjoj razini - naglasio je Medved.

Prijedlog izmjene predstavio je državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.

- 104.560 branitelja dobit će dodatak za mirovinu koji će iznositi tri eura po mjesecu sudjelovanja na bojištu, dok će za neborbeni sektor dodatak biti 0.5 eura - rekao je Nekić.

- Ukidaju se umanjenja koja su uvedena 2002. i koja su iznosila osam posto za mirovine do 3000 kuna, zatim 16 posto i 20 posto za mirovine iznad 5000 kuna. Ukidanjem smanjenja doći će do povećanja prosječne mirovine za 80 eura - rekao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

Ravnateljica Uprave za mirovinski sustav, Melita Čičak rekla je da je srpnju bilo 33.827 korisnika mirovina za djelatne vojne osobe, policijske službenike i druge ovlaštene službene osobe. Prosječna mirovina iznosila je 1.000,87 eura, a prosječni mirovinski staž 33 godine i šest mjeseci.

Prema projekciji Ministarstva, izmjena bi 2027. obuhvatila oko 34.000 korisnika, a njihove bi mirovine u prosjeku porasle za 70 eura mjesečno.