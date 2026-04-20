Medved osudio nepravilnosti u sportskim savezima: 'Ovo što se događa je nedopustivo...'

Nedopustivo je da se, dok se Hrvatska veseli uspjesima sportaša, iza tih uspjeha događaju radnje povezane sa sumnjama na nezakonito raspolaganje sredstvima, poručio je u ponedjeljak potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, nakon što je USKOK navodno pokrenuo izvide u Hrvatskom odbojkaškom savezu. Medved je rekao da se izvidi u sportskim savezima prate te da "svi odgovorni ljudi osuđuju svaki oblik takvog ponašanja", dodavši kako se već sada može iščitati da je niz radnji bilo loše postavljeno u pogledu nadzora.

"Apsolutna osuda svakog takvog ponašanja i vjerujem da će izvidi donijeti jasnije obrise što se zapravo tu u sportskim savezima događalo te, ako se sve potvrdi, dovesti do odgovornosti onih koji su činili te prijestupe", rekao je.

Dodao je kako očekuje da će po okončanju izvida biti jasno što se točno dogodilo i tko je eventualno sudjelovao u nezakonitim radnjama, nakon čega, kako je istaknuo, "neizostavno slijedi proces u kojem će se kazniti odgovorni".

USKOK je, kako doznaju mediji, ušao u prostorije Hrvatskog odbojkaškog saveza u sklopu izvida o mogućim nepravilnostima.

Izvidi su dio šireg postupanja jer je USKOK pokrenuo izvide Hrvatskom skijaškom i u Hrvatskom judo savezu.

Medved je izjavu dao nakon svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Senja povodom obilježavanja Dana grada.