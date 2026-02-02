Obavijesti

News

Komentari 1
Medved pozvao braniteljske udruge na doček rukometaša: 'Dođite u što većem broju!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Medved pozvao braniteljske udruge na doček rukometaša: 'Dođite u što većem broju!'
Zagreb: Ministar Medved dao je izjavu o Zakonu o braniteljima | Foto: ILUSTRACIJA/Neva Zganec/PIXSELL

Pozivamo Vas da im zajedno zahvalimo što su nas opet učinili ponosnima, stoji u pozivu ministra obrane i HDZ-ovca Medveda

Admiral

Društvenim mrežama širi se poziv ministra branitelja i HDZ-ovca Tome Medveda, Udrugama iz domovinskog rata da dođu na doček igrača Hrvatske rukometne reprezentacije, koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu, na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

- Nakon prošlogodišnjeg velikog uspjeha i osvojenog srebra na Svjetskom prvenstvu, hrvatski rukometaši su osvajanjem brončane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu i još jednom potvrdili zasluženo mjesto u vrhu europskog i svjetskog rukometa.

Tomašević: Vlada ovime danas krši i Ustav i zakon!
VIDEO Tomašević: Vlada ovime danas krši i Ustav i zakon!

Unatoč brojnim ozljedama, srčanom i borbenom igrom pokazali su iznimnu volju, predanost i zajedništvo u borbi za hrvatski dres, promičući na taj način hrvatsko ime diljem svijeta. Ova bronca sija kao zlato jer je izborena srcem protiv svih prepreka.

Stoga će Vlada Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom danas 2. veljače 2026. godine na Trgu bana Josipa Jelačića, s početkom u 18:00 sati, organizirati svečani doček našim brončanim dečkima.

Ovako je lani izgledao doček rukometaša. Cijeli Trg je gorio!
Ovako je lani izgledao doček rukometaša. Cijeli Trg je gorio!

Pozivamo Vas da im zajedno zahvalimo što su nas opet učinili ponosnima i da se pozivu odazovete u što većem broju kako bi im dostojanstveno zahvalili i čestitali na našem velikom nacionalnom sportskom postignuću - stoji u pozivu.

Komentari 1
Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje
NOVI OBRAT

Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa

OSTALO

