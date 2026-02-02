Medved pozvao braniteljske udruge na doček rukometaša: 'Dođite u što većem broju!'

Društvenim mrežama širi se poziv ministra branitelja i HDZ-ovca Tome Medveda, Udrugama iz domovinskog rata da dođu na doček igrača Hrvatske rukometne reprezentacije, koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu, na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

- Nakon prošlogodišnjeg velikog uspjeha i osvojenog srebra na Svjetskom prvenstvu, hrvatski rukometaši su osvajanjem brončane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu i još jednom potvrdili zasluženo mjesto u vrhu europskog i svjetskog rukometa.

Unatoč brojnim ozljedama, srčanom i borbenom igrom pokazali su iznimnu volju, predanost i zajedništvo u borbi za hrvatski dres, promičući na taj način hrvatsko ime diljem svijeta. Ova bronca sija kao zlato jer je izborena srcem protiv svih prepreka.

Stoga će Vlada Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom danas 2. veljače 2026. godine na Trgu bana Josipa Jelačića, s početkom u 18:00 sati, organizirati svečani doček našim brončanim dečkima.

Pozivamo Vas da im zajedno zahvalimo što su nas opet učinili ponosnima i da se pozivu odazovete u što većem broju kako bi im dostojanstveno zahvalili i čestitali na našem velikom nacionalnom sportskom postignuću - stoji u pozivu.