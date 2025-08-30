Obavijesti

MINISTAR O ZABRANITELJIMA

Medved u Sinju: Da kulturi, ne zabrani. Nemojmo programima vrijeđati osjećaje branitelja

Medved u Sinju: Da kulturi, ne zabrani. Nemojmo programima vrijeđati osjećaje branitelja
Istina je samo jedna, a to je da su branitelji najzaslužniji za slobodu koju imamo danas i imaju što reći na temu Domovinskog rata  rekao je Medved odgovarajući na pitanja novinara u Sinju

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved komentirao je u subotu nedavni sastanak s predstavnicima braniteljskih udruga nakon što su zbog njihovih prosvjeda dovedeni u pitanje festivali Nosi se u Benkovcu i Fališ u Šibeniku te pozvao na dijalog i poštovanje emocija i doprinosa branitelja.

- Da kulturi, ne zabrani. Ali nemojmo kroz programe vrijeđati osjećaje branitelja i njihovih obitelji. Zato predlažem iskren dijalog i međusobno uvažavanje. Istina je samo jedna, a to je da su branitelji najzaslužniji za slobodu koju imamo danas i imaju što reći na temu Domovinskog rata - rekao je Medved odgovarajući na pitanja novinara u Sinju gdje je sudjelovao na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba.

Ponovio je da je izostao snažan i iskren dijalog te pozvao na poštivanje emocije i doprinosa hrvatskih branitelja.

obljetnica oluje Tomo Medved: Nije Hrvatska protjerala srpsko stanovništvo
Tomo Medved: Nije Hrvatska protjerala srpsko stanovništvo

Festival Nosi se u Benkovcu odgođen je nakon što su branitelji prosvjedom prekinuli predstavu u sklopu festivala. Organizator Juraj Aras ranije je objasnio da je odgoda bila nužna zbog pogoršane sigurnosne situacije te je istaknuo da takav kulturni program ne smije dovesti do eskalacije tenzija. 

Festival Fališ u Šibeniku, tradicionalno održavan kao Festival alternative i ljevice, naišao je na otpor braniteljskih udruga koje traže prestanak financiranja tvrdnjom da se radi o ideološkom događanju koje ne predstavlja kulturu.

OSVRNUO SE NA ISTRAGU Medved se sastao s hrvatskim braniteljima: 'Nedopustiv je svaki govor mržnje i nasilja'
Medved se sastao s hrvatskim braniteljima: 'Nedopustiv je svaki govor mržnje i nasilja'

Ministar Medved komentirao je i slučaj špijunaže, u kojem je uhićen splitski vojni pilot, te rekao da je u tom slučaju sigurnosno-obavještajna zajednica pokazala iznimno visoku razinu i sposobnost.

MNOGI JOŠ TRAŽE ISTINU FOTO U Sinju položeni vijenci povodom Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu
FOTO U Sinju položeni vijenci povodom Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu

Uvjeren je da to ne može i neće naštetiti nacionalnoj sigurnosti Hrvatske.

