Medved se sastao s hrvatskim braniteljima: 'Nedopustiv je svaki govor mržnje i nasilja'

Na poziv potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda u Ministarstvu hrvatskih branitelja danas je bio sastanak s hrvatskim braniteljima, predstavnicima udruga s područja grada Benkovca i Zadarske županije, te grada Šibenika i Šibensko-kninske županije.

Ministar Medved zahvalio je na spremnosti na razgovor, uz izražavanje razumijevanja za njihovu zabrinutost i nezadovoljstvo koje su iskazali vezano uz sadržaj određenih javnih manifestacija.

Istaknuo je kako Ministarstvo hrvatskih branitelja uvijek potiče i ističe zajedništvo kao najveću vrijednost koja je ujedinila hrvatski narod u Domovinskom ratu i vodila hrvatske branitelje u obrani i oslobađanju naše domovine.

Posebno je istaknuo dobru suradnju i partnerstvo koje od prvog dana svog mandata ima s braniteljsko-stradalničkim udrugama.

Osvrnuo se i na istragu Ministarstva unutarnjih poslova nakon prosvjeda u Benkovcu, koja je pokazala kako nije bilo nasilja. Naglasio kako je u Hrvatskoj nedopustiv svaki oblik nasilja, govora mržnje i poticanje nesnošljivosti, kao i vrijeđanje i omalovažavanje bilo koga.

Hrvatski branitelji u Domovinskom ratu izborili su se da u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj svi mogu izražavati svoje mišljenje, ne vrijeđajući pri tome tuđe osjećaje te da se pravo na slobodu govora ne može uskratiti nikome, pa ni hrvatskim braniteljima.

Foto: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Sudionici sastanka naglasili su da sadržaji koje se propagira kao miroljubive i antiratne u svojoj izvedbi ponižavaju hrvatske branitelje i relativiziraju žrtvu. Posebno je bolno što se sve to čini u gradovima koji su pretrpjeli razaranje i strahote u Domovinskom ratu. Činjenicu da su pretjerali u provokaciji priznali su u konačnici i sami organizatori.

Izrazili su zabrinutost zbog nesmiljenih napada na članove njihovih obitelji, zahvalivši ministru na mogućnosti iznošenja svojih stavova.

Sudionici sastanka usuglasili su se da je sloboda koju uživamo plod žrtve hrvatskih branitelja i da u demokratskom društvu svi imaju pravo na slobodu govora i umjetničko izražavanje.

Ministar Medved pozvao je na dijalog kroz institucije kako bi se ubuduće prevenirale situacije koje izazivaju nepotrebne podjele u hrvatskom društvu.

Ministarstvo hrvatskih branitelja i nadalje će ustrajno promicati vrijednosti Domovinskog rata, štiti dostojanstvo hrvatskih branitelja i poticati zajedništvo hrvatskog naroda.