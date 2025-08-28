Obavijesti

News

Komentari 5
OSVRNUO SE NA ISTRAGU

Medved se sastao s hrvatskim braniteljima: 'Nedopustiv je svaki govor mržnje i nasilja'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Medved se sastao s hrvatskim braniteljima: 'Nedopustiv je svaki govor mržnje i nasilja'
2
Foto: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministar Medved zahvalio je na spremnosti na razgovor, uz izražavanje razumijevanja za njihovu zabrinutost i nezadovoljstvo koje su iskazali vezano uz sadržaj određenih javnih manifestacija

Na poziv potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda u Ministarstvu hrvatskih branitelja danas je bio sastanak s hrvatskim braniteljima, predstavnicima udruga s područja grada Benkovca i Zadarske županije, te grada Šibenika i Šibensko-kninske županije.

Ministar Medved zahvalio je na spremnosti na razgovor, uz izražavanje razumijevanja za njihovu zabrinutost i nezadovoljstvo koje su iskazali vezano uz sadržaj određenih javnih manifestacija.

Istaknuo je kako Ministarstvo hrvatskih branitelja uvijek potiče i ističe zajedništvo kao najveću vrijednost koja je ujedinila hrvatski narod u Domovinskom ratu i vodila hrvatske branitelje u obrani i oslobađanju naše domovine.

Posebno je istaknuo dobru suradnju i partnerstvo koje od prvog dana svog mandata ima s braniteljsko-stradalničkim udrugama.

O (ZA)BRANITELJIMA Milanović: 'Zaboravimo te priče da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio domovinu'
Milanović: 'Zaboravimo te priče da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio domovinu'

Osvrnuo se i na istragu Ministarstva unutarnjih poslova nakon prosvjeda u Benkovcu, koja je pokazala kako nije bilo nasilja. Naglasio kako je u Hrvatskoj nedopustiv svaki oblik nasilja, govora mržnje i poticanje nesnošljivosti, kao i vrijeđanje i omalovažavanje bilo koga.

Hrvatski branitelji u Domovinskom ratu izborili su se da u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj svi mogu izražavati svoje mišljenje, ne vrijeđajući pri tome tuđe osjećaje te da se pravo na slobodu govora ne može uskratiti nikome, pa ni hrvatskim braniteljima.

Foto: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Sudionici sastanka naglasili su da sadržaji koje se propagira kao miroljubive i antiratne u svojoj izvedbi ponižavaju hrvatske branitelje i relativiziraju žrtvu. Posebno je bolno što se sve to čini u gradovima koji su pretrpjeli razaranje i strahote u Domovinskom ratu. Činjenicu da su pretjerali u provokaciji priznali su u konačnici i sami organizatori.

Izrazili su zabrinutost zbog nesmiljenih napada na članove njihovih obitelji, zahvalivši ministru na mogućnosti iznošenja svojih stavova.

NEKA NE NASJEDA NA DEZINFORMACIJE Direktor festivala 'Nosi se': 'Premijer smiruje tenzije, ali neka pročita program festivala'
Direktor festivala 'Nosi se': 'Premijer smiruje tenzije, ali neka pročita program festivala'

Sudionici sastanka usuglasili su se da je sloboda koju uživamo plod žrtve hrvatskih branitelja i da u demokratskom društvu svi imaju pravo na slobodu govora i umjetničko izražavanje.

Ministar Medved pozvao je na dijalog kroz institucije kako bi se ubuduće prevenirale situacije koje izazivaju nepotrebne podjele u hrvatskom društvu.

Ministarstvo hrvatskih branitelja i nadalje će ustrajno promicati vrijednosti Domovinskog rata, štiti dostojanstvo hrvatskih branitelja i poticati zajedništvo hrvatskog naroda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!
U ZATVORU SU

FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!

Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.
Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €
TUČNJAVA S VOZAČEM TRAMVAJA

Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €

Vlasnica beauty salona tukla se s vozačem ZET-a nakon što je svojim Range Roverom blokirala tramvaj. Kaže da je napadnuta prva i da je samo stala u ljekarnu po kapi za oči
'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca
UŽASNA PROMETNA

'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca

Kako doznaju 24sata, mladići su bili na motociklu KTM. Sletjeli su s ceste, udarili u stablo, motocikl se zapalio... Ostali su mrtvi na mjestu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025