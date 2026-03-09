DETALJNA ANALIZA S rastom cijena goriva i država trlja ruke! Evo koliko ubiru od litre benzina

Cijena barela sirove nafte Brent, koja služi kao međunarodna referentna vrijednost, u ponedjeljak je skočila na 116,71 dolar, da bi se nakon vijesti o hitnom sastanku ministara financija skupine G7 vratila na 110,85 dolara. Spomenuti sastanak sazvan je kako bi se razmotrila mogućnost zajedničkog puštanja nafte iz strateških rezervi, u koordinaciji s Međunarodnom agencijom za energiju (IEA), a cilj je zaustaviti nagli rast cijena nafte potaknut sukobom na Bliskom istoku. Kao odgovor na globalni skok cijena nafte zbog rata u Iranu i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, Vlada je ponovno uvela regulaciju najviših maloprodajnih cijena goriva kojima će se ublažiti udar na džepove vozača. Iduća dva tjedna osnovni benzin bit će skuplji za četiri centa, a dizel za sedam centi po litri, jer cilj je osigurati sigurnost opskrbe energentima te priuštivije cijene za građane i gospodarstvo.

- Prema novim, reguliranim, cijenama benzin eurosuper od sutra pa u idućih 14 dana stajat će 1,50 eura po litri. To je četiri centa više nego sad. Bez Vladinih mjera stajao bi 1,55 eura. Eurodizel poskupljuje za sedam centi, na 1,55 eura po litri, a bez Vladinih mjera stajao bi 1,72 eura. Sadašnja cijena je 1,48 eura za litru - rekao je premijer Andrej Plenković.

Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare stajat će 89 centi, što je devet centi više nego sad, a da cijena nije regulirana stajao bi 1,06 eura. Nova cijena plina za boce iznosit će 2,40 eura za kilogram što je dva centa više nego sad te 18 centi manje od cijene kakva bi bila bez Vladinih mjera. Najviša maloprodajna cijena plina za spremnike bit će 1,70 za kilogram što je tri centa više nego sad i 17 centi manje nego bez regulacije. Za benzine s više oktana te sva premium goriva cijene se i dalje mogu formirati slobodno.

Profirira i država

Rastom cijena naftnih derivata, naravno, profitira i država, s obzirom da njoj od 1,50 eura, koliko košta litra benzina, pripada 0,81 euro ili 54,16 posto.

Gledajući strukturu cijene litre benzina, nabavna cijena iznosi 0,5146 eura ili 34,31 posto, za trošarine ide 0,5124 eura ili 34,16 posto, marža trgovaca je 0,173 eura ili 11,53 posto, a PDV iznosi 0,3 eura.

Preračunato, rezervoar od 50 litara benzina vozače će sada koštati 75 eura, a državi će od toga pripasti 40,62 eura.

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju mijenja se visina trošarine za dizelsko gorivo, na 386,13 eura za tisuću litara. Vlada tako snižava visinu trošarine za najprodavaniji energent dizelsko gorivo, za razdoblje od 10. do 23. ožujka 2026., i to za 20 eura na tisuću litara dizelskog goriva, odnosno 0,02 eura po litri dizelskoga goriva. Tijekom trajanja ove uredbe očekuje se smanjenje prihoda državnog proračuna od trošarine na energente u iznosu od 1,95 milijuna eura. Podsjetimo, Vlada je tijekom tri godine, a sve do srpnja prošle godine, regulirala cijene goriva, kako bi ublažila cjenovni pritisak na građane i gospodarstvo izazvan rastom cijena zbog rata u Ukrajini.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je kako ponovnom regulacijom najviših maloprodajnih cijena goriva Vlada štiti kućanstva, građane i gospodarstvo. Vlada je ograničila cijene po sličnome modelu, kako je to već činila do srpnja prošle godine.

- Cijene nafte rastu, ali još više od cijene nafte na svjetskim tržištima rastu cijene dizela te je struktura intervencije ovoga puta bila nešto malo drugačija, moderirana i odmjerena. Tako ćemo i za dva tjedna, kad ponovno budemo donosili uredbu, ako bude potrebe, odmjeriti sve parametre koji budu tad na snazi i kako budu diktirale burze, pa ćemo tako strukturirati i cijene drugih derivata - rekao je.

Kad je riječ o plavom dizelu, Vladin manevarski prostor tu je nešto uži, s obzirom na to da država nema trošarine pa može intervenirati samo u premiju i maržu energetskih subjekata koji opskrbljuju tržište, naveo je ministar. I dalje će se voditi računa o sigurnosti opskrbe, da imamo dovoljno derivata za tržište i da cijene budu priuštive, rekao je Šušnjar, napominjući da je u nekim susjednim zemljama došlo do poremećaja i nestašice. Kretanja cijena nafte, navodi, teško je predvidjeti, navodi ministar, ali poručuje kako će Vlada reagirati bude li potrebno i da na raspolaganju ima još niz mjera. Rekao je i kako su dobavljači ponovnu regulaciju cijena prihvatili dobro, bez negativnih reakcija.

Raste i plin

O mogućem proljetnom paketu mjera pomoći građanima i gospodarstvu se razgovara, a s obzirom na rast cijena energije, odgovorio je da bi se mjere, unatoč prvotnoj ideji o izlasku iz njih, mogle nastaviti. Trenutačno se, navodi, analiziraju cijene energenata koji dominantno utječu na cijene energije, pa je moguć nastavak mjera i nakon 1. travnja.

Nitko ne može predvidjeti što će se u budućnosti događati na naftnim tržištima jer je stanje na Bliskom istoku nepredvidivo.

- Teško je bilo što predviđati. Već je praktički zaustavljen transport Hormuškim tjesnacom, više nekakvih aktivnosti u tom području neće biti, jer nafta od tamo više tamo ne ide. Tržište je pokazalo svoje, a dalje ćemo vidjeti kako će se situacija razvijati - rekao je naftni stručnjak Davor Štern.

Nastavi li se sukob, ništa dobro nas ne čeka. No Štern pozdravlja reakciju Vlade.

- Vlada je pokazala dobru volju da se ograniče cijene, odnosno dopustila je minimalno poskupljenje. Vidimo da je aktivna i da vodi računa o svemu - poručio je.

Nakon intervencije Vlade oglasila se i Ina. Poručili su da čine sve kako bi osigurali redovitu opskrbu potrošača gorivom.

- S obzirom na trenutačne geopolitičke neizvjesnosti, uključujući rat koji je u tijeku na Bliskom istoku, tržišno okruženje ostaje krhko. U takvim okolnostima važno je da sve tržišne intervencije budu pažljivo uravnotežene kako bi se izbjegli ozbiljni poremećaji u ravnoteži ponude i potražnje. Dugoročno, samo tržište je najbolji regulator - navode iz Ine.

Skok cijena nafte na svjetskom tržištu prati se preko referentne cijene Brent. Zbog situacije na Bliskom istoku tržište je reagiralo rastom cijena, a taj rast prenosi se na Europu, pa posljedično i na Hrvatsku. Zemlje poput Hrvatske cijene goriva prate na tzv. mediteranskom tržištu. Osim cijena nafte, snažno su porasle i cijene plina. One su dosegnule najvišu razinu od siječnja 2023. godine. Na referentnoj europskoj burzi megavatsat plina za isporuku u travnju u ponedjeljak je prijepodne stajao 62,51 euro, a to je oko 17 posto više nego na zatvaranju trgovine krajem prošlog tjedna.