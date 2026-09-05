Medved: Vlada u sanaciji odlagališta djeluje sustavno, odgovorno i transparentno

Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved u subotu je kazao je Vlada itekako svjesna situacije u Gospiću te da u sanaciji odlagališta otpada postupa zakonito, sustavno, odgovorno i transparentno, a postupke SDP-a, Možemo! i Mosta ocijenio je ''čistim politikanstvom''.

''Vlada je Itekako svjesna situacije u Gospiću, ali svjesni smo situacije i opasnosti i na drugim tim ilegalnim odlagalištima otpada'', kazao je ministar Medved na sportskim susretima Zajednice udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Republike Hrvatske u Sisku. Istaknuo je i kako je Vlada poduzela niz konkretnih radnji o kojima je javnosti prije dva dana izvijestio premijer Andrej Plenković te je naglasio konkretne korake i dinamiku Vlade u sanaciji odlagališta u Gospiću.

Primijetivši kako se vrlo često naglašava sporost u rješavanju tog pitanja, naglasio je da je važno postupati zakonito i Vlada to čini sustavno i zakonito, odgovorno, transparentno. "Dakle, svaku radnju, korak i najavu svake naredne aktivnosti, Vlada provodi zakonito", rekao je Medved.

Naglasio je da su iz Vlade jasno komunicirali da je proveden postupak za odvoženje vreća s otpadom, korake za zbrinjavanje otpada u zemlji te da slijedi prekrivanje otpada kako bi se spriječio protok vode. Nakon toga, kazao je Medved, slijedi i program zbrinjavanja rasutog otpada i sanacija i uklanjanje otpada koji se nalazi u zatvorenom prostoru.

Podsjetio je da su uz te aktivnosti Državno odvjetništvo i tijela progona provela postupak te očekujemo podizanje odgovarajućih prijava protiv počinitelja. Istodobno, dodao je, Hrvatski zavod za javno zdravstvo u kontinuitetu provodi monitoring i kontrolu kvalitete vode za piće u Gospiću koja je ispravna.

Osvrnuo se i na djelovanje Građanske inicijative ''Gospić je naš dom'', ali i na djelovanje oporbe.

Poštujemo što čini Inicijativa u pogledu ukazivanja na opasnost, ali se vidi politikanstvo oporbe

''Treba jasno naglasiti činjenicu da, uz poštivanje svega onoga što čini Inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost što poštujemo i cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na Inicijativu s ciljem rješavanja pitanja otpada - što je zapravo čisto politikanstvo i Možemo i SDP-a, a i Mosta'', rekao je Medved.

Uoči zagrebačkog prosvjeda, rekao je kako vjeruje da će Inicijativa danas uspjeti zadržati svoj pristup u okvirima onog što je zaista važno, a to je, rekao je Medved, ukazivanje na problem s ilegalnim odlagalištima otpada.

''Vjerujem da će Inicijativa biti konstruktivan partner Vladi u sagledavanju rizika, u kontroli, monitoringu stanja, u konkretnom, jasnom, preciznom i odgovornom komuniciranju svih tih rezultata kako i u samom komuniciranju ne bi u javnost bile puštane dezinformacije'', kazao je Medved.

Osvrnuo se i na zahtjeve koje je u petak navečer Građanska inicijativa ''Gospić je naš dom" u petak uputila zahtjev Vladi, a prvi je da u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije s obvezujućim rokovima.

''Ti zahtjevi se, u mjeri kojoj sam mogao vidjeti, podudaraju s programom vlade. Nisu oni ni u kakvom nesuglasju s programom vlade, ali i programom aktivnosti koje mi već provodimo. Moj poziv je da svi oni kojima je zaista stalo do zdravlja ljudi, kojima je stalo do Like, da budu konstruktivan partner Vladi, a da se tu jasno prepozna i politikanstvo i pokušaj parazitiranja na naporima koje provodi Inicijativa'', rekao je Medved.

Osvrnuo se i na predstavljena ulaganja u sustav obrane Republike Hrvatske, nabavu višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale, tenkova i dalekometnog raketnog sustava.

''Šaljemo jasnu poruku o cjelovitom sagledavanju potreba Hrvatske vojske, praćenju trendova modernizacije i odlučnosti naše Vlade da u kontinuitetu moderniziramo Hrvatsku vojsku, da ona zaista bude snažna onako kako Hrvatski građani očekuju'', kazao je Medved.