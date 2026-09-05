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Predsjednik zagrebačkog HDZ-a: Ne idem na prosvjed, odbijam dvostruke kriterije

Piše HINA,
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Predsjednik zagrebačkog HDZ-a: Ne idem na prosvjed, odbijam dvostruke kriterije
Zagreb: Okupljanje prosvjednika Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku | Foto: Marko Seper /PIXSELL
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“Kad na prosvjedu toliko poruka ostane neizrečeno, a svi se ponašaju kao da Možemo i SDP sa zagrebačkim otpadom nemaju nikakve veze, onda to nije prosvjed, nego stranačka pozornica

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević poručio je da neće ići na prosvjed u Zagrebu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ jer odbija dvostruke kriterije po kojima se za Liku, gdje je sanacija već ugovorena traži hitnost, dok se u Zagrebu, gdje sanacija nije ni pripremljena, šutnjom štiti Tomaševićev nerad.

“Kad na prosvjedu toliko poruka ostane neizrečeno, a svi se ponašaju kao da Možemo i SDP sa zagrebačkim otpadom nemaju nikakve veze, onda to nije prosvjed, nego stranačka pozornica. Cilj nije zaštita okoliša, nego politički obračun”, rekao je u priopćenju predsjednik gradskog HDZ-a.

Matijević je kao Ličanin koji živi u Zagrebu u priopćenju naveo da na prosvjed ne ide jer tamo nitko neće govoriti o odlagalištima opasnog otpada koja je zagrebačka gradska vlast trebala prijaviti, a nije.

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Također će se prešutjeti da u Zagrebu postoji vodocrpilište ugroženo opasnim otpadom sa Savice i Jakuševca, dok ekološke udruge neće ni pisnuti o naprasnom prekidu mjerenja onečišćenja vode i tla u Zagrebu.

Na prosvjed također ne ide jer će tamo, kazao je, gospićki slučaj nazivati ekološkom katastrofom, a eko-bombu u Zagrebu "naslijeđenim problemom“.

Smatra da na prosvjedu nitko nema snage reći da se “od samoproglašenog  stručnjaka za otpad i sanacije odlagališta mora očekivati više nego od drugih, a ne manje - pogotovo kad se taj stručnjak, nakon što je postao gradonačelnik, najednom proglasio nenadležnim”.

“Borim se i borit ću se za zbrinjavanje otpada i sanaciju svih odlagališta. Ali ako se borimo s otpadom u mojoj Lici, onda se jednako tako moramo boriti i u mojem Zagrebu”, poručio je.

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