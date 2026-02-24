Obavijesti

BIVŠI PREDSJEDNIK RUSIJE

Medvedev odgovorio Kallas: Naši vojnici mogu u Schengen bez viza. Kao 1812. i 1945.

Piše Filip Sulimanec,
Kaja, plavokosa štakorica, rekla je da radi na tome da stotine tisuća bivših ruskih vojnika nikada ne uđu u Schengen. Kakav gubitak za naše borce. Pa mogu ući i bez viza ako žele. Kao 1812. ili 1945. Sretan Dan branitelja domovine, rekao je bivši ruski predsjednik

Admiral

Kaja Kallas izjavila je da Europska unija radi na uvođenju zabrane ulaska u Schengenski prostor za ruske vojnike i sudionike u ratu protiv Ukrajine, navodeći kako „ne žele da ratni zločinci i saboteri slobodno kruže našim ulicama” i da se radi o sprječavanju ulaska potencijalno stotina tisuća bivših ruskih vojnika u zonu bez granica, odnosno u Schengen, kao dio šireg sigurnosnog i viznog režima koji se razmatra u 2026. godini.

RAT KAO IZLAZ Novac, sloboda i putovnica: Kako Rusi mame nove vojnike?
Novac, sloboda i putovnica: Kako Rusi mame nove vojnike?

Sve je u svom stilu prokomentirao bivši predsjednik Rusije, Dmitrij Medvedev. 

 - Kaja, plavokosa štakorica, rekla je da radi na tome da stotine tisuća bivših ruskih vojnika nikada ne uđu u Schengen. Kakav gubitak za naše borce. Pa mogu ući i bez viza ako žele. Kao 1812. ili 1945. Sretan Dan branitelja domovine - rekao je Medvedev.

