Medvedev: Prijeti nam globalni sukob, nuklearna apokalipsa

Dmitrij Medvedev, visoki dužnosnik Kremlja zadužen za sigurnost, izjavio je u komentarima objavljenima u ponedjeljak da svijet postaje vrlo opasno mjesto, ali da Rusija ne želi globalni sukob.

Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine izazvala je najveći sukob između Zapada i Moskve još od najnapetijih dana Hladnog rata, iako izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušavaju pregovarati o okončanju rata s Rusijom i Ukrajinom. Medvedev, koji obnaša dužnost zamjenika predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti — svojevrsnog suvremenog politbiroa najmoćnijih ruskih dužnosnika — pohvalio je Trumpa i rekao da je ohrabrujuće što su kontakti s Washingtonom ponovno uspostavljeni.

Foto: DMITRY MEDVEDEV'S SECRETARIAT

No Medvedev, koji je više puta žestoko napadao Kijev i zapadne sile, upozoravajući pritom na rizike eskalacije rata prema nuklearnoj „apokalipsi“, rekao je da je Zapad više puta ignorirao ruske interese.

- Situacija je vrlo opasna. Čini se da se prag boli smanjuje. Nismo zainteresirani za globalni sukob. Nismo ludi - rekao je Medvedev u intervjuu za Reuters, TASS i ruskog ratnog blogera WarGonzo, održanom u njegovoj rezidenciji izvan Moskve. Ipak, dodao je da se globalni sukob ne može isključiti.

Predsjednik Vladimir Putin i dalje ima posljednju riječ o ruskoj politici, no Medvedev, koji je sada izraziti jastreb, daje uvid u razmišljanja tvrdolinijaša unutar ruske elite, prema riječima stranih diplomata.

Crtež koji je visio u prostoriji u kojoj je intervju vođen prikazivao je Medvedeva bivšeg odvjetnika iz Putinova rodnog Sankt Peterburga kako uperuje automatsko oružje prema europskim čelnicima.

SVIJET JE U SIJEČNJU BIO JEDNOSTAVNO „PREVIŠE“

I Putin i Trump spominjali su rizike eskalacije zbog Ukrajine, iako europski diplomati kažu da je Moskva vješto koristila prijetnju eskalacijom kako bi zastrašila saveznike Ukrajine i odvratila ih od dubljeg uključivanja u rat.

„Oni kažu: ‘Nema šanse — ti Rusi sve izmišljaju, šire horor-priče i nikada neće ništa učiniti’“, rekao je Medvedev, dodajući da ono što Kremlj naziva „Specijalnom vojnom operacijom“ u Ukrajini pokazuje da će Rusija stati u obranu svojih interesa.

Foto: DMITRY MEDVEDEV'S SECRETARIAT

Ukrajina i njezini europski saveznici rat — najsmrtonosniji u Europi od Drugog svjetskog rata — opisuju kao imperijalno otimanje teritorija te tvrde da će Rusija, ako pobijedi u Ukrajini, jednog dana napasti NATO. Rusija takve tvrdnje odbacuje kao besmislice.

Sukob je prvi put izbio u istočnoj Ukrajini 2014. godine nakon što je proruski predsjednik svrgnut u ukrajinskoj Revoluciji na Majdanu. Rusija je anektirala Krim, a separatisti koje je podržavala Moskva borili su se protiv oružanih snaga Kijeva u istočnoj Ukrajini.

Upitan o nizu globalnih događaja u siječnju — u Venezueli, oko Grenlanda i drugdje — Medvedev je rekao da je sve to bilo jednostavno „previše“.

Govoreći o venezuelanskom predsjedniku Nicolasu Maduru, savezniku Rusije, Medvedev je rekao da bi Sjedinjene Države, da je Trumpa „otela“ strana sila, to jasno smatrale činom rata.

Također je rekao da su zapadne tvrdnje o ruskoj ili kineskoj prijetnji Grenlandu lažne „horor-priče“ koje zapadni čelnici izmišljaju kako bi opravdali vlastito ponašanje.