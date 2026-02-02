Obavijesti

News

Komentari 5
BIVŠI PREDSJEDNIK

Medvedev: Prijeti nam globalni sukob, nuklearna apokalipsa

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Medvedev: Prijeti nam globalni sukob, nuklearna apokalipsa
3
Foto: DMITRY MEDVEDEV'S SECRETARIAT

Crtež koji je visio u prostoriji u kojoj je intervju vođen prikazivao je Medvedeva bivšeg odvjetnika iz Putinova rodnog Sankt Peterburga kako uperuje automatsko oružje prema europskim čelnicima

Admiral

Dmitrij Medvedev, visoki dužnosnik Kremlja zadužen za sigurnost, izjavio je u komentarima objavljenima u ponedjeljak da svijet postaje vrlo opasno mjesto, ali da Rusija ne želi globalni sukob.

Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine izazvala je najveći sukob između Zapada i Moskve još od najnapetijih dana Hladnog rata, iako izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušavaju pregovarati o okončanju rata s Rusijom i Ukrajinom. Medvedev, koji obnaša dužnost zamjenika predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti — svojevrsnog suvremenog politbiroa najmoćnijih ruskih dužnosnika — pohvalio je Trumpa i rekao da je ohrabrujuće što su kontakti s Washingtonom ponovno uspostavljeni.

Dmitry Medvedev attends an interview in the Moscow region
Foto: DMITRY MEDVEDEV'S SECRETARIAT

No Medvedev, koji je više puta žestoko napadao Kijev i zapadne sile, upozoravajući pritom na rizike eskalacije rata prema nuklearnoj „apokalipsi“, rekao je da je Zapad više puta ignorirao ruske interese.

 - Situacija je vrlo opasna. Čini se da se prag boli smanjuje. Nismo zainteresirani za globalni sukob. Nismo ludi - rekao je Medvedev u intervjuu za Reuters, TASS i ruskog ratnog blogera WarGonzo, održanom u njegovoj rezidenciji izvan Moskve. Ipak, dodao je da se globalni sukob ne može isključiti.

POGODILI BUS U ruskom napadu dronom ubijeno 12 ukrajinskih rudara
U ruskom napadu dronom ubijeno 12 ukrajinskih rudara

Predsjednik Vladimir Putin i dalje ima posljednju riječ o ruskoj politici, no Medvedev, koji je sada izraziti jastreb, daje uvid u razmišljanja tvrdolinijaša unutar ruske elite, prema riječima stranih diplomata.

Crtež koji je visio u prostoriji u kojoj je intervju vođen prikazivao je Medvedeva bivšeg odvjetnika iz Putinova rodnog Sankt Peterburga kako uperuje automatsko oružje prema europskim čelnicima.

SVIJET JE U SIJEČNJU BIO JEDNOSTAVNO „PREVIŠE“

I Putin i Trump spominjali su rizike eskalacije zbog Ukrajine, iako europski diplomati kažu da je Moskva vješto koristila prijetnju eskalacijom kako bi zastrašila saveznike Ukrajine i odvratila ih od dubljeg uključivanja u rat.

„Oni kažu: ‘Nema šanse — ti Rusi sve izmišljaju, šire horor-priče i nikada neće ništa učiniti’“, rekao je Medvedev, dodajući da ono što Kremlj naziva „Specijalnom vojnom operacijom“ u Ukrajini pokazuje da će Rusija stati u obranu svojih interesa.

Dmitry Medvedev attends an interview in the Moscow region
Foto: DMITRY MEDVEDEV'S SECRETARIAT

Ukrajina i njezini europski saveznici rat — najsmrtonosniji u Europi od Drugog svjetskog rata — opisuju kao imperijalno otimanje teritorija te tvrde da će Rusija, ako pobijedi u Ukrajini, jednog dana napasti NATO. Rusija takve tvrdnje odbacuje kao besmislice.

Sukob je prvi put izbio u istočnoj Ukrajini 2014. godine nakon što je proruski predsjednik svrgnut u ukrajinskoj Revoluciji na Majdanu. Rusija je anektirala Krim, a separatisti koje je podržavala Moskva borili su se protiv oružanih snaga Kijeva u istočnoj Ukrajini.

Upitan o nizu globalnih događaja u siječnju — u Venezueli, oko Grenlanda i drugdje — Medvedev je rekao da je sve to bilo jednostavno „previše“.

Govoreći o venezuelanskom predsjedniku Nicolasu Maduru, savezniku Rusije, Medvedev je rekao da bi Sjedinjene Države, da je Trumpa „otela“ strana sila, to jasno smatrale činom rata.

Također je rekao da su zapadne tvrdnje o ruskoj ili kineskoj prijetnji Grenlandu lažne „horor-priče“ koje zapadni čelnici izmišljaju kako bi opravdali vlastito ponašanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Doček na Trgu u 18 sati, Vlada sve preuzela: Pjeva Thompson!
NOVI OBRAT

Doček na Trgu u 18 sati, Vlada sve preuzela: Pjeva Thompson!

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa
Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura
IMOVINSKA KARTICA

Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura

Bivši ministar, sada saborski zastupnik ispunio je novu imovinsku karticu i otkrio da je kupio skupocjeni sat...luksuzne satove vole i drugi političari, poput ministra Fuchsa, Grlića Radmana i Branke Juričev-Martinčev

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026