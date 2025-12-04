Trump: 'Putin želi kraj rata, ali za tango je potrebno dvoje...'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Vladimir Putin želi okončati rat u Ukrajini. Iako je bio pomalo tajanstven oko toga, svjedno je bio dobre volje.

- Mogu samo reći da su imali prilično dobar sastanak s predsjednikom Putinom. Saznat ćemo više uskoro - poručio je Trump i dodao:

- Za tango je ipak potrebno dvoje. Vjerujem da smo postigli dobar dogovor oko Ukrajine i oni su s time jako zadovoljni.

S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je planove o novim razgovorima između ukrajinskih i američkih dužnosnika.

- Pripremamo sastanke u Sjedinjenim Državama - rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju u srijedu. Dodao je da Ukrajina očekuje vijesti o tomu u sljedećih nekoliko dana.

Pregovore će voditi tajnik Vijeća nacionalne sigurnosti Rustem Umerov i načelnik Glavnog stožera Andrij Hnatov, rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je napredak procesa opisao prilično dobrim, referirajući se na ranije rasprave u Ženevi i Floridi o američkom planu o potencijalnom okončanju rata u Ukrajini.

Ponovno je istaknuo da uspjeh ovisi o kombinaciji konstruktivne diplomacije i pritiska na Rusiju.

Tijekom svog šestog sastanka s Putinom, posebni američki izaslanik Steve Witkoff objasnio je status američkih razmatranja o miru u Ukrajini. Witkoffu se prvi put pridružio Trumpov zet Jared Kushner.

Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov je nakon petosatnog sastanka izjavio da još nije postignut nikakav kompromis.

Rusija već više od tri i pol godine vodi destruktivan rat protiv Ukrajine.